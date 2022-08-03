В размере 10%: в Украине хотят ввести дополнительный сбор на импорт, – нардеп

Это уменьшит спрос на импортные товары и давление на гривну, считают в Кабмине. В ближайшие недели правительство должно зарегистрировать соответствующий законопроект.

Кабинет министров Украины готовит законопроект о дополнительном сборе на импорт. Об этом у себя в Telegram-канале написал народный депутат, замглавы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Как отметил нардеп, речь идет не о дополнительных импортных пошлинах, а о введении непосредственного сбора на валютообменные операции.

"Следует отметить, что избрали концепцию не дополнительных импортных пошлин (которая сложна в администрировании), а введение 10% сбора на валютообменные операции для покупки всех импортных товаров и услуг", – в частности, рассказал он.

По расчетам Кабмина это должно уменьшить спрос на импортные товары и давление на гривну.

"Ожидается, что КМУ внесет законопроект в ближайшие недели. Посмотрим, что из этого выйдет", – подытожил Железняк.

О возможном введении такого сбора ранее также говорил министр финансов Сергей Марченко в интервью УНИАН. Однако чиновник подчеркнул, что в правительстве еще не определились с концепцией дополнительного налогового сбора.

"Такая инициатива может не носить название дополнительной таможенной пошлины, это может быть отдельный военный сбор. Или дополнительный сбор на валютообменные операции по покупке импортных товаров. Еще нет окончательной концепции, поэтому когда и в каком виде будет введен сбор – говорить рано", – прокомментировал чиновник.

Марченко также рассказал изданию, что динамика налоговых и таможенных поступлений в Украине начала улучшаться. Так, в марте поступления с таможни достигли 7 млрд грн, а в июле – уже более 22 млрд грн. По состоянию на 1 августа по таможне и налоговой собрано около 90 млрд. грн.

В то же время, расходы на военные нужды в стране выросли в 10 раз.

Напомним, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что украинские власти делают все, чтобы поддержать бизнес и экономику в стране, но в бюджетных программах денег на это пока нет. Абсолютный приоритет, по его словам, отдали армии, на втором месте – социалка, а на третьем – зима.

Ранее Фокус выяснял, как война, подорожание топлива и импорт товаров влияют на показатель инфляции в Украине. Жители Киева жаловались на подорожание рыбы, в супермаркетах карп продавали по 200 гривен за килограмм.