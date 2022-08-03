У розмірі 10%: в Україні хочуть запровадити додатковий збір на імпорт, – нардеп

Це зменшить попит на імпортні товари та тиск на гривню, вважають у Кабміні. Найближчими тижнями уряд має зареєструвати відповідний законопроєкт.

Кабінет міністрів України готує законопроєкт щодо додаткового збору на імпорт. Про це в себе в Telegram-каналі написав народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Як зазначив нардеп, йдеться не про додаткові імпортні мита, а про запровадження безпосереднього збору на валютообмінні операції.

"Слід зазначити, що обрали концепцію не додаткових імпортних мит (яка складна в адмініструванні), а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг", – зокрема, розповів він.

За розрахунками Кабміну, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.

"Очікується, що КМУ внесе законопроєкт протягом найближчих тижнів. Подивимося, що з цього вийде", — підсумував Железняк.

Про можливе запровадження такого збору також говорив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю УНІАН. Проте урядовець наголосив, що в уряді ще не визначилися з концепцією додаткового податкового збору.

"Така ініціатива може не мати назву додаткового мита, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції з купівлі імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому коли і в якому вигляді буде запроваджено збір — говорити рано", — прокоментував чиновник.

Марченко також розповів виданню, що динаміка податкових та митних надходжень в Україні почала покращуватись. Так, у березні надходження з митниці досягли 7 млрд грн, а у липні — вже понад 22 млрд грн. Станом на 1 серпня по митниці та податковій зібрано близько 90 млрд грн.

Водночас витрати на військові потреби в країні зросли в 10 разів.

Нагадаємо, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що українська влада робить все, щоб підтримати бізнес та економіку в країні, але в бюджетних програмах грошей на це поки що немає. Абсолютний пріоритет, за його словами, віддали армії, на другому місці — соціалка, а на третьому — зима.

Раніше Фокус з'ясовував, як війна, подорожчання палива та імпорт товарів впливають на показник інфляції в Україні. Мешканці Києва скаржилися на подорожчання риби, у супермаркетах коропа продавали по 200 гривень за кілограм.