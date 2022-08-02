Усе буде після війни: в Раді розповіли, коли бізнесу чекати на допомогу від влади

Абсолютний пріоритет у розподілі бюджетних грошей відвели на армію, на другому місці — соціалка, а на третьому — підготовка до зими. Досягненням чиновники вважають зниження податкового навантаження для дрібних підприємців.

Українська влада робить все, щоб підтримати бізнес та економіку, але в бюджетних програмах грошей на це поки немає. Про це сказав в інтерв'ю "Телеграфу" голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Абсолютний пріоритет, за його словами, віддали армії, на другому місці — соціалка, а на третьому — зима.

"Залежно від ситуації, ми реалізуватимемо стільки ресурсів, скільки потрібно, щоб вистояти на фронті. А допомога бізнесу буде до кінця війни значно обмежена", — попередив Гетманцев.

Одним із досягнень він назвав введення 2% податку замість ПДВ та податку на прибуток, звільнення від сплати всіх податків дрібних підприємців, обмеження штрафів, перевірок та ліцензій.

[ + – ] В Україні дефіцит бюджету щомісяця вимірюється на рівні 5 мільярдів доларів

"Все це дозволило повернути економіку до життя у тих регіонах, де не стріляють", — продовжив голова податкового комітету.

Істотну допомогу бізнесу закладено у плані відновлення України, але чекати на неї варто після війни, додав він.

"Ми вкладатимемо в це гроші, але зараз у нас дефіцит бюджету в 5 мільярдів доларів щомісяця. Можна скільки завгодно лаяти Нацбанк і Кабмін, але вони справді роблять найкраще для того, щоб утримати ситуацію. Зараз наші ресурси для допомоги бізнесу дуже обмежені", — пояснив Гетманцев.

Економіка під час війни — ціни зростуть на третину

Економічна ситуація в Україні погіршуватиметься, якщо триватиме гостра фаза повномасштабної війни з Росією, додав політик та навів коротку статистику падіння економіки.

У травні 14% підприємств повністю закрилися, а половина скоротила виробництво на понад 30%. Цього року ВВП може скоротитися на третину, ціни зростуть на 31% до кінця року.

[ + – ] Через війну безробіття в Україні може зрости майже на 30% Фото: obozrevatel

Реальна заробітна плата на фоні інфляції скоротиться на 26,9%, а безробіття становитиме 28,9%. Дефіцит зведеного бюджету досягне 17,9% ВВП, сальдо платіжного балансу прогнозується на рівні -9 млрд доларів.

"Все це, безумовно, погано, ситуація дуже важка, ми повинні давати їй тверезу оцінку, а з іншого боку розуміти, що жодної катастрофи немає. У країні війна і це не може не відбиватися на економіці", — зауважив нардеп.

Рівень інфляції в Україні, за оцінкою голови Комітету, можна порівняти з європейськими країнами.

Фокус раніше з'ясовував, як війна, подорожчання палива та імпорт товарів впливають на показник інфляції в Україні. Мешканці Києва скаржилися на подорожчання риби, у супермаркетах коропа продавали за 200 гривень за кілограм.

Динаміка цін на продукти в Україні цього року, за оцінками експертів, продовжуватиме прискорюватися.