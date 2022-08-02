Все будет после войны: в Раде рассказали, когда бизнесу ждать помощи от властей

Абсолютный приоритет в распределении бюджетных денег отвели на армию, на втором месте – социалка, а на третьем – подготовка к зиме. Достижением чиновники считают снижение налогового бремени для мелких предпринимателей.

Украинские власти делают все, чтобы поддержать бизнес и экономику, но в бюджетных программах денег на это пока нет. Об этом сказал в интервью "Телеграфу" глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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Абсолютный приоритет, по его словам, отдали армии, на втором месте – социалка, а на третьем – зима.

"В зависимости от ситуации, мы будем реализовать столько ресурсов, сколько потребуется, чтобы выстоять на фронте. А помощь бизнесу будет до конца войны значительно ограничена", – предупредил Гетманцев.

Одним из достижений он назвал ввод 2% налога вместо НДС и налога на прибыль, освобождение от уплаты всех налогов мелких предпринимателей, ограничение штрафов, проверок и лицензий.

[ + – ] В Украине дефицит бюджета ежемесячно измеряется на уровне 5 миллиардов долларов

"Все это позволило вернуть экономику к жизни в тех регионах, где не стреляют", – продолжил глава налогового комитета.

Существенная помощь бизнесу заложена в плане восстановления Украины, но ждать ее стоит после войны, добавил он.

"Мы будем вкладывать в это деньги, но сейчас у нас дефицит бюджета в 5 миллиардов долларов ежемесячно. Можно сколько угодно ругать Нацбанк и Кабмин, но они действительно делают лучше всего для того, чтобы удержать ситуацию. Сейчас наши ресурсы для помощи бизнесу очень ограничены", – пояснил Гетманцев.

Экономика во время войны – цены вырастут на треть

Экономическая ситуация в Украине будет ухудшаться, если продолжится острая фаза полномасштабной войны с Россией, добавил политик и привел краткую статистику падения экономики.

В мае 14% предприятий полностью закрылись, а половина сократила производство более чем на 30%. В этом году ВВП может сократиться на треть, цены вырастут на 31% к концу года.

[ + – ] Из-за войны безработица в Украине может вырасти почти на 30% Фото: obozrevatel

Реальная заработная плата на фоне инфляции сократится на 26,9%, а безработица составит 28,9%. Дефицит сводного бюджета достигнет 17,9% ВВП, сальдо платежного баланса прогнозируется на уровне -9 млрд долларов.

"Все это безусловно плохо, ситуация очень тяжелая, мы должны давать ей трезвую оценку, а с другой стороны понимать, что никакой катастрофы нет. В стране война и это не может не отражаться на экономике", – заметил нардеп.

Уровень инфляции в Украине, по оценке главы комитета, сопоставим с европейскими странами.

Фокус ранее выяснял, как война, подорожание топлива и импорт товаров влияют на показатель инфляции в Украине. Жители Киева жаловались на подорожание рыбы, в супермаркетах карп продавали по 200 гривен за килограмм.

Динамика цен на продукты в Украине в этом году, по оценкам экспертов, продолжит ускоряться.