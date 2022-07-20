Индекс инфляции в 2022 году стремительно вырос с 10,7% до 21,5%. В годовом измерении цены на бензин подскочили на 90,9%.

Динамика цен на продукты в Украине в 2022 году стремительно ускоряется: если в минувшем году месяц к месяцу цены росли максимум на 1,7%, то в нынешнем году месячный рост цен составлял 4,5% в марте и 3,1% в июне. Об этом идет речь в статье Фокуса "Причина — не только бензин. Почему цены растут, а НБУ не может остановить инфляцию".

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ТОП-5 факторов повышения цен в Украине летом:

Война

Ускорение инфляции, прежде всего, обусловлено шоками предложения, вызванными полномасштабной войной, считают в Нацбанке.

"Речь идет, в частности, о нарушении цепей поставок, сокращении предложения отдельных товаров, увеличении затрат бизнеса, физическом разрушении мощностей и инфраструктуры в результате террористических действий России и оккупации отдельных территорий", — отметили в НБУ.

Также национальный регулятор отмечает, что инфляционные ожидания большинства экономических агентов ухудшаются, что создает дополнительное ценовое давление.

Топливо

За год топливо и смазочные материалы подорожали на 90,9%, за месяц — на 21,3%.

Соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин говорит, что цены на бензин уже повлияли на рост цен.

"Товары, которые мы потребляем, перевозятся автомобилями, это закладываются в стоимость товаров. Но важно оценивать долю транспортных расходов в себестоимости продукции: если топливо выросло в цене вдвое, это не значит, что стоимость продукции вырастет вдвое. Вырастет только стоимость топливной доли в структуре себестоимости", — говорит Амелин.

Отметим, до 24 февраля А-95 стоил в пределах 32,81 — 35,48 грн/л, то средние цены на бензин в Украине сегодня — около 50,50 грн/л.

Маржа посредников

Посредники покупают товары (берут на реализацию) у производителей, а затем продают их в рознице.

"Торговые сети ставят огромные наценки, и уровень маржи не согласован с производителем. Иными словами, завод не виноват, что его молоко стоит 37 грн. за литр, скорее всего, завод вообще отдал на реализацию товар этой торговой сети по цене, например, 24 гривны или даже ниже, а в магазинах хотят получить максимум, не смотрят, что война и люди сокращают расходы, как могут, нет, сетям лишь бы побольше заработать", — рассказал Фокусу не на диктофон один из представителей молочного рынка Украины.

Кроме того, в стране фактически не работает антимонопольное законодательство — если бы АМКУ действительно фиксировал сговоры и пресекал их, для многих товарных групп удалось бы избежать сильного роста цен.

Импортная инфляция

Цены стремительно растут во всем мире, когда Украина завозит продукцию из-за границы, она также "импортирует" инфляцию.

"Сейчас американская инфляция бьет рекорды и достигает 9%, европейская инфляция — 8%. Причина — программа количественного смягчения и увеличения денежной массы, введенная после ковида американским и европейскими центробанками для стимулирования экономики. В данном случае, причина инфляции монетарная", — говорит Амелин.

Он подчеркивает, что Украина — импортозависимая страна: зависит от импорта энергоресурсов и высокотехнологичных товаров.

Курс валют

Двойной курс валют в Украине несет в себе риски ускорения роста цен.

Нацбанк 20 мая снял ограничения на курс, по которому банки продают валюту населению, однако от фиксированного курса валют 29,25 UAH/USD не отказался. Исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина Дмитрий Боярчук считает, что уже назрела потребность привести курс к одному показателю — вопрос в том, когда Нацбанк будет готов принять решение.

"Перед НБУ стоит необходимость привести ситуацию с двойным курсом к какому-то нормальному виду, потому что так быть не может. Наличие двойного курса провоцирует арбитраж. Есть люди, вынужденные покупать только по 37 грн за доллар, а есть люди, у которых есть возможность покупать по 29,25. Такая разница представляет серьезный интерес. Здесь даже не нужно знать, какие схемы работают — я уверен, они работают", — говорит Боярчук.

По его словам, если Нацбанк примет решение касательно двойного курса валют, это серьезно повлияет на инфляцию.

"Если раньше бензин импортировали по 29,25 грн, а будут по курсу 36 или 37 — это станет причиной дополнительной инфляции", — поясняет Боярчук.

Напомним, Верховная Рада с 1 июля вернула таможенные платежи при ввозе авто. Фокус пояснял, для чего парламент вернул налоги для импорта.

Также Фокус рассказывал, в чем причины девальвации гривны.