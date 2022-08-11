Більше не ростуть. Як у липні падали ціни на деякі продукти й товари в Україні

Держстат прозвітував про зростання споживчих цін. За даними відомства, за рік із липня 2021 року по липень 2022 року інфляція склала 22,2%.

Інфляція на споживчому ринку в липні порівняно з червнем становила 0,7%, а з початку року — 18,2%. Такі дані опублікував Держстат. Загалом із липня 2021 по липень 2022 року ціни зросли на 22,2%.

За даними відомства, у липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Яйця в липні подорожчали на 8,7%, риба — на 1,9%, а хліб і борошняні вироби — на 2,3%. Водночас завдяки сезону подешевшали овочі та фрукти. Як повідомляє Держстат, ціни на овочі впали в липні на 1,9%, а на фрукти — на 5,4%.

А ось ціни на тютюнові вироби зросли на 1,8%, алкогольні напої — на 0,8%, а безалкогольні — на 1,6%.

У липні подешевшали одяг і взуття (-3,5%), у тому числі взуття — на 3,8%, одяг — на 3,2%.

Трохи змінилися ціни на транспорт (-0,3%) через зниження вартості палива та мастил на 4,4%. На 2,9% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

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За даними Держстату, також у липні зросли ціни у сфері зв'язку (+2,1%), що пов'язано з подорожчанням мобільного зв'язку на 4,1% і поштових послуг на 2,6%.

Нагадаємо, у червні 2022 року річний показник індексу інфляції досяг 20,1%. При цьому найбільше подорожчали сирі продукти, крупи та м'ясо.

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Як повідомлялося в Нацбанку, досліджували, чому зростають ціни в Україні дійшли висновку, що основна причина прискорення зростання цін — порушення ланцюгів поставок, скорочення пропозиції деяких товарів, збільшення витрат бізнесу, руйнування потужностей та інфраструктури внаслідок терористичних дій Росії.