Винна війна: у Нацбанку пояснили, чому в червні ціни на продукти й послуги зросли
У червні 2022 року річний показник індексу інфляції сягнув 20,1%. При цьому найбільше подорожчали сирі продукти, крупи та м'ясо.
Споживча інфляція в країні перетнула позначку 20% (рік до року). Про це повідомив Національний банк України в липневому "Макроекономічному та монетарному огляді".
Там зазначили, що в травні показник споживчої інфляції становив 18%.
Експерти Нацбанку повідомили, що прискорення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми факторами, насамперед пов'язаними з війною.
Чинники впливу на рівень інфляції:
• порушення виробничих і логістичних шляхів
• руйнування активів та інфраструктури
• обмеженість запасів і можливостей імпорту
• окупація територійВажливо
В огляді Нацбанку сказано: найбільше в червні зросли ціни на сирі продукти, крупи та м'ясо. Причин подорожчання є кілька.
Зокрема, ціни на сирі продукти змінилися з появою ранніх овочів. Овочі, у свою чергу, подорожчали через окупацію Росією південних регіонів України.
Ціна на гречку "підскочила" через обмеженість власних запасів і складнощі з імпортом.Важливо
За даними НБУ, прискорення зростання цін на послуги та непродовольчі товари може насамперед відображати зростання витрат бізнесу. З іншого боку, факторами, що стримують інфляцію, в Нацбанку назвали фіксований обмінний курс гривні та мораторій на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.
Як повідомляв Фокус, за п'ять місяців — із початку війни в Україні та до кінця червня — ціни на свинину зросли на 25%.
Раніше фінансовий аналітик ICU Михайло Демків розповів, що, підвищуючи облікову ставку, Нацбанк намагається вплинути на дві тенденції: зростання інфляції та ослаблення курсу гривні.
Нагадаємо, у червні правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.Важливо