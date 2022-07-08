Винна війна: у Нацбанку пояснили, чому в червні ціни на продукти й послуги зросли

У червні 2022 року річний показник індексу інфляції сягнув 20,1%. При цьому найбільше подорожчали сирі продукти, крупи та м'ясо.

Споживча інфляція в країні перетнула позначку 20% (рік до року). Про це повідомив Національний банк України в липневому "Макроекономічному та монетарному огляді".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Там зазначили, що в травні показник споживчої інфляції становив 18%.

Експерти Нацбанку повідомили, що прискорення інфляції зумовлювалося як загальносвітовими тенденціями, зокрема високими цінами на енергоресурси, так і внутрішніми факторами, насамперед пов'язаними з війною.

Чинники впливу на рівень інфляції:

• порушення виробничих і логістичних шляхів

• руйнування активів та інфраструктури

• обмеженість запасів і можливостей імпорту

• окупація територій

Важливо

Буде дорожчим. Коли пригальмує ріст цін і до чого тут бензин

В огляді Нацбанку сказано: найбільше в червні зросли ціни на сирі продукти, крупи та м'ясо. Причин подорожчання є кілька.

Зокрема, ціни на сирі продукти змінилися з появою ранніх овочів. Овочі, у свою чергу, подорожчали через окупацію Росією південних регіонів України.

[ + – ] Ціни на продукти в Україні продовжують зростати

Ціна на гречку "підскочила" через обмеженість власних запасів і складнощі з імпортом.

Важливо

Гречка — на вагу золота. Чому Україна може зіткнутися з дефіцитом крупи

За даними НБУ, прискорення зростання цін на послуги та непродовольчі товари може насамперед відображати зростання витрат бізнесу. З іншого боку, факторами, що стримують інфляцію, в Нацбанку назвали фіксований обмінний курс гривні та мораторій на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення.

Як повідомляв Фокус, за п'ять місяців — із початку війни в Україні та до кінця червня — ціни на свинину зросли на 25%.

Раніше фінансовий аналітик ICU Михайло Демків розповів, що, підвищуючи облікову ставку, Нацбанк намагається вплинути на дві тенденції: зростання інфляції та ослаблення курсу гривні.

Нагадаємо, у червні правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.

Важливо