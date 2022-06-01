Гречка — на вагу золота. Чому Україна може зіткнутися з дефіцитом крупи

За часи війни гречка подорожчала майже на 34 грн. Із чим це пов'язано та як подолати дефіцит популярної в українців крупи?

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Після початку російського вторгнення з прилавків українських магазинів майже зникла гречка. Іноді крупа з'являється, але ціни на неї дивують. Так, за інформацією minfin.com.ua, де проводять моніторинг цін на основні продукти харчування, середня вартість гречки в супермаркетах України на кінець травня досягла 84,45 грн за кг. Середньомісячна ціна кілограма гречки у квітні становила 59,25 грн.

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Тобто за час війни гречка подорожчала майже на 34 грн (+67%).

[ + – ] Після початку війни дефіцитна гречка практично зникла з прилавків в Україні

Удень із вогнем. Куди зникла гречана крупа

Для українців гречка — це стратегічний продукт. Її купують про запас, роздають у продуктових наборах для вразливих категорій населення. Робити запаси круп багато українців почали ще напередодні російського вторгнення, а зараз гречка стала особливо затребуваною в наборі продуктів, які волонтери роздають постраждалим від воєнних дій. Тобто попит на гречану крупу помітно підвищився.

А ось пропозиція явно скоротилася. Як зазначає Олександр Нечипоренко, заступник директора ННЦ "Інститут аграрної економіки", виробництво гречки в Україні за три попередні роки становило в середньому 96 тис. тонн, і лише минулого року досягло 106 тис. тонн. При тому, що для задоволення внутрішнього попиту необхідно 180 тис. тонн гречаної крупи.

Нестачу вирощеного в Україні врожаю компенсували імпортом. 2021 року в Україну ввезли 21,7 тис. тонн гречки на загальну суму майже $13 млн.

У 2021 році основними постачальниками гречки в Україну були такі країни:

Росія — 12,7 тис. тонн

Казахстан — 8,63 тис. тонн

Білорусь — 0,42 тонни

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Після російського вторгнення товарообмін із країною-агресором і її сателітом Білоруссю припинився. З лютого 2022 року інформація про зовнішню торгівлю окремими товарами по країнах світу не оприлюднюється, проте можна припустити, що імпорт гречки припинився чи суттєво зменшився. З огляду на зростання попиту очікувано виник дефіцит гречаної крупи.

Пошук альтернативних каналів постачання гречки навряд чи допоможе. У 2010-2011 роках для вгамування дефіциту гречки її намагалися ввозити з Китаю. Однак ця практика не прижилася, і останні роки такого імпорту немає. В інших країнах світу гречку майже не вирощують — історично склалося, що ця культура поширена переважно в пострадянському просторі.

[ + – ] Асортимент гречки на онлайн-вітринах мереж супермаркетів 31 травня 2022 року [ + – ] Асортимент гречки на онлайн-вітринах мереж супермаркетів 31 травня 2022 року [ + – ] Асортимент гречки на онлайн-вітринах мереж супермаркетів 31 травня 2022 року [ + – ] Асортимент гречки на онлайн-вітринах мереж супермаркетів 31 травня 2022 року

Нова ніша. Як аграріям перемогти дефіцит гречки у 2022 році

Однією з головних проблем для українських аграріїв у 2022 році стала неможливість постачання продукції на експорт морськими шляхами через блокування портів Росією. Здавалося б, коли експортні можливості суттєво звужені, виробникам особливо вигідно вирощувати гречку, яка має стабільно високий попит в Україні. Проте перебудувати бізнес під потреби внутрішнього ринку після початку російської агресії аграрії не встигли.

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"На зміни структури посівів із розрахунком на внутрішнє споживання варто очікувати наступного сезону, якщо аграрії бачитимуть, що певна культура має попит у країні та не потребує великих потужностей для зберігання", — вважає Марія Колесник, заступниця директора ProAgro Information Company.

Співрозмовниця Фокусу не виключає, що й у 2022 році посіви гречки можуть бути збільшені, але поки що рано прогнозувати, наскільки.

У цілому гречка належить до так званих нішевих культур, які зазвичай виробляють у невеликих обсягах, на відміну від основних експортних зернових і олійних.

[ + – ] Квітучі гречані поля — поза пострадянським простором картина рідкісна Фото: Getty Images [ + – ] Збір урожаю гречки Фото: Getty Images

"В останні роки через зміну клімату, виснаження ґрунтів і необхідність пошуку нових ринків вирощування нішевих культур стало популярним. Одним зі стимулів до цього було запровадження у 2021 році державної компенсації для аграріїв, які вирощують гречку, просо, жито й овес, — розповідає Олександр Нечипоренко. — У воєнних умовах перспективними можуть стати лікарські й енергетичні культури, досвід вирощування яких українські аграрії вже мають".

Проте, як повідомляє команда KSE Агроцентру, у 2022 році у відносному значенні площі під просом скоротилися на 50% до рівня 2021 року, а під гречкою — на 60%.

"З огляду на ситуацію на ринку окремі аграрії почали збільшувати посівні площі під гречку, про що повідомили в компанії "Кусто Агро" (+500 гектарів) і "Континентал" (+1200 гектарів), але ці зміни незначні через загальне зменшення площ", — коментують у KSE Агроцентрі.

За розрахунками KSE Агроцентру, щоб покрити нестачу 13 тис. тонн експорту гречки з Росії та Білорусі, в Україні необхідно збільшити минулорічні посівні площі під гречку (84 тис. га) ще на 11,5 тис. га (+13,5%). Але в умовах загального зниження посівних площ як під гречкою, так і під іншими культурами в KSE Агроцентрі можливість задоволення цього дефіциту вважають малоймовірною.

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Олександр Нечипоренко, у свою чергу, не відкидає, що певне зменшення площі посівів гречки цього року може негативно вплинути на рівень самозабезпечення цією цінною культурою. Однак співрозмовник Фокусу пропонує збільшувати посіви гречки за рахунок деокупованих територій, і таким чином засіяти ще 50-60 тис. гектарів. Цього буде достатньо для задоволення дефіциту. Уточнимо, що за один сезон можна отримати два врожаї гречки, і цю культуру можна сіяти після жнив озимих. Тобто гречку ще можуть досіяти після розмінування полів.

[ + – ] Гречана каша сьогодні — дороге задоволення Фото: Getty Images

Деякі експерти налаштовані оптимістично.

"Суттєвий уплив імпорту гречки з Росії трохи переоцінений, — вважає Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ). — Станом на 26 травня, українські аграрії вже посіяли гречку на 58 тис. гектарах, і посівна ще продовжується. За попередніми оцінками, загальна площа посівів складе 80-90 тис. гектарів, і за сприятливих погодних умов ми отримаємо достатній для внутрішнього споживання обсяг гречки".

Тобто про загрозу зникнення гречки з полиць супермаркетів і раціону українців наступного сезону говорити поки що зарано. Проте збереження певного дефіциту та тиску на ціни у 2022 році цілком можливе. Принаймні зараз говорити про можливе зниження її вартості не доводиться.