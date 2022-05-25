Сіль в Україні стрімко дорожчає через зростання імпорту, — експерт

Український виробник "Артемсіль" зупинив роботу через бойові дії на Донеччині, що призвело до явного дефіциту.

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В Україні після зупинки "Артемсолі" немає дефіциту солі, її покриває імпорт. Саме через імпортну продукцію підскочили ціни й на українську. Про це Фокусу сказав Олег Пендзін, виконавчий директор громадського союзу "Економічний дискусійний клуб".

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"Основна маса солі надходила на український ринок з "Артемсолі" — держпідприємства, яке знаходиться в зоні бойових дій. "Артемсіль" для забезпечення безпеки співробітників ще на початку квітня припинив процес виробництва", — розповів Пензін.

За його словами, обсяг продукції, який виробляє солеварня у Дрогобичі, не покриває потреби України.

Проте економіст стверджує, що дефіциту солі в Україні немає, а нестача пропозиції покривається імпортом. Саме тому й підскочили ціни.

"Ціну на сіль не регулює держава. В таких умовах ціна зазвичай встановлюється за найвищою ціною продукції, яку приймає ринок. Якщо внутрішній ринок бере дорогий імпорт, то ніхто не продаватиме українську сіль дешевше за імпорт. Тому сьогодні піднялися ціни на товари українського виробника. До того ж зараз "доїдають" залишки виробництва "Артемсолі"", — пояснив Пензін.

Він прогнозує, що наприкінці червня-початку липня ціни на сіль ще зростуть.

"Ціна на сіль ще підскочить, коли українські господині почнуть робити закрутки. Тому що імпортна сіль переважно йодована, з домішками, присмаками. А для закруток потрібна чиста кам'яна сіль, яку дає внутрішній ринок, а не імпорт", — вважає економіст.

Нагадаємо, Фокус раніше повідомляв, що найбільше в Європі підприємство з видобутку солі, "Артемсіль" у Донецькій області, понад місяць тому зупинило роботу через російську агресію.

25 травня ціни на сіль виробника "Артемсіль" у деяких супермаркетах підскочили до 95 грн. Водночас в онлайн-супермаркетах поки є сіль інших виробників за прийнятнішіми цінами. Проте цих позицій лишилося дуже мало.