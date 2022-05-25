Ціни сягають 95 грн: що трапилося з українською сіллю (фото)

Після того, як найбільше в Україні підприємство з видобутку та реалізації солі "Артемсіль" призупинило роботу, в країні різко піднявся попит на продукт, що призвело до його дефіциту в магазинах. У торговельних мережах повідомляють, що імпортне постачання стабілізує ситуацію.

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У соцмережах поширилися фотографії із супермаркету АТБ, на яких 1 кг кам'яної солі виробництва "Артемсіль" коштує 95 грн, упаковка йодованої солі цього ж виробника зараз продається за 85 грн. За даними ЗМІ, фото зроблено в Мостисках Львівської області.

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Ажіотаж на сіль в Україні виник після того, як 23 травня в.о. директора держпідприємства Віктор Юрін повідомив, що "Артемсіль", потужності якої розташовані в Донецькій області, зупинило роботу понад місяць тому через російську агресію. Новина миттєво спровокувала підвищений споживчий попит на продукт і призвела до дефіциту солі та підвищення цін.

Для порівняння: до цього 1 кг кам'яної солі виробництва "Артемсіль" в АТБ коштував 6,70 грн, але сьогодні на сайті упаковку солі купити вже неможливо.

[ + – ] Вартість солі на сайті АТБ Фото: Скриншот

На сайті Varus наразі немає не тільки ніякої "Артемсолі", але й продукції іноземних виробників, за винятком одного виду морської солі в диспенсері.

Більше продукції є в асортименті "Мегамаркету", зокрема сіль "Козаченьки", яку виробляють у Києві. Вартість 0,5 кг – 29 грн.

У супермаркетах "Таврія В" "Артемсолі" теж немає, зате можна купити за акційною ціною сіль румунського виробника Salrom. 1 кг продукту коштує 13,90 грн.

Що з імпортом солі?

За словами Віктора Юріна, поки в Україні триває війна, сіль українського виробництва доведеться замінювати імпортним продуктом.

Представники "АТБ-маркету" розповіли в коментарях виданню Liga.net, що ще в березні почали налагодити імпортні поставки, передбачаючи можливу ситуацію з нестачею продукту.

"Є домовленості з постачальником із Туреччини — ціна 1 кг солі у роздробі буде до 20 грн", — розповіли в торговельній мережі.

Менеджер неназваної великої продовольчої мережі також повідомив журналістам, що дефіциту солі в Україні не буде. За його словами, можливі лише тимчасові перебої через переналаштування логістики. Проблеми з постачанням також можуть виникнути через те, що продукти везуть лише автомобільні транспорти із західного кордону, і на це накладається ситуація з паливом країни. "Але сіль буде, хоч і дорожча", — додало джерело видання.

Нагадаємо, в Україні у квітні цього року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 22,4%. Найбільше подорожчали овочі — на 67,2%.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський попереджав, що Україна імпортуватиме рис і овочі через бойові дії на півдні країни.