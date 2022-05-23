"Артемсіль" припинила працювати через обстріл ЗС РФ: де тепер купити сіль (фото)

Запас готової продукції вивезли ще у квітні, а виробництво стоїть. При цьому "Соледарська" сіль зникла з прилавків магазинів, а керівництво держпідприємства свідчить про вимушений імпорт.

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Держпідприємство "Артемсіль" у Донецькій області, найбільше в Європі підприємство з видобутку солі, понад місяць тому зупинило роботу через російську агресію. Про це у коментарі "Вільному радіо" розповів в.о. директора держпідприємства Віктор Юрін.

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Продукції "Артемсолі" немає у сусідньому Бахмуті та інших регіонах країни. Підприємство, за словами Юріна, простоює до невизначеного часу.

"Обстріли постійні, частково зруйновано адміністративну будівлю. Були прямі потрапляння в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не наражаємо людей на небезпеку. Більшість жителів Соледара, співробітників "Артемсолі" евакуювалися, інженерів і техніків немає на місці", — сказав керівник підприємства.

Юрін зазначив, що ніхто з працівників, які були на підприємстві, після обстрілів ЗС РФ не загинув і поранення не отримав. Російські окупанти потрапили до будівлі спелеосанаторію. Кілька людей було поранено вдома, наголосив він.

За словами Юріна, "Артемсіль" зупинила роботу ще у квітні через неможливість вивозити продукцію залізницею із Соледара.

"Нашу вузлову станцію "Сіль", куди ми підтягували вагони зі своїх під'їзних колій, регулярно обстрілюють. "Артемсіль" здебільшого орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом. Автомобілями ми можемо вивозити лише незначну частину", — поінформував директор.

Продукція "Артемсолі" зникла із магазинів

Запас готової продукції із ДП "Артемсіль" вивезли у квітні. За інформацією журналістів, у сусідньому Бахмуті у магазині однієї з найбільших торгових мереж солі ДП "Артемсіль" немає.

"Все, що ми могли вивезти, ми вивезли до торгових мереж", — говорить Юрін.

За даними порталу today.ua, сіль з Артемсолі зникла з прилавків магазинів по всій Україні. Імпортний продукт підходить не для кожної консервації.

"Соляного бунту" в Україні не має бути: для приготування страв сіль є. З продуктом для засолювання, схоже, будуть проблеми, там використовують кухонну сіль. А її морський аналог занадто багатий на мінерали, не всі з яких підходять для процесу консервації", — зазначили автори.

Керівник "Артемсолі" вважає, що доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

[ + – ] Продукцію "Артемсолі" ще можна знайти у Києві та Вінниці.

"Для того, щоб сіль була у продажу, її потрібно виробляти. Я у Києві, у Вінниці зустрічав (українську сіль). Натомість з'явилася турецька, румунська сіль. Поки ведуться бої, доведеться замінювати імпортованою", — сказав Юрін.

Зупинку ДП "Артемсіль", за його словами, відчують і споживачі за кордоном.

"Ми були найбільшим підприємством із видобутку солі в Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія", — стверджує Віктор Юрін.

Імпортована сіль, за його оцінкою, дорожча за соледарську не в рази.

"Якби ми зараз продавали сіль, у нинішніх умовах, ми б теж дорожче її продавали", — продовжив він.

На думку Віктора Юріна, пластам кам'яної солі під землею нічого не загрожує. У небезпеці об'єкти на поверхні. Голова профспілки працівників ДП "Артемсіль" Андрій Попов каже, що люди консервували обладнання із тяжкими почуттями.

"З почуттям гіркоти, обурення та безвиході — це кошмар. Це підприємство, якому кожен працівник віддав по кілька десятків років. Кожен окремо пропрацював там у середньому по 20 років. І з почуттям того, що ми обов'язково сюди повернемося, відбудуємо та розширимо", — підсумував він.

Фокус раніше писав, що в Україні у квітні цього року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 22,4%. Найбільше подорожчали овочі — на 67,2%.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський попереджав, що Україна імпортуватиме рис та овочі через бойові дії на півдні країни.