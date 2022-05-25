Соль в Украине стремительно дорожает из-за роста импорта , — эксперт

Украинский производитель "Артемсоль" остановил работу из-за боевых действий в Донецкой области, что привело к явному дефициту.

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В Украине после остановки "Артемсоли" нет дефицита соли, ее покрывает импорт. Именно из-за импортной продукции подскочили цены и на украинскую. Об этом Фокусу сказал Олег Пендзин, исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб".

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"Основная масса соли поступала на украинский рынок из "Артемсоли" — госпредприятия, которое находится в зоне боевых действий. "Артемсоль" для обеспечения безопасности сотрудников еще в начале апреля прекратил процесс производства", — рассказал Пендзин.

По его словам, объем продукции, который производит солеварня в Дрогобыче, не покрывает потребности Украины.

Однако экономист утверждает, что дефицита соли в Украине нет, а недостаток предложения покрывается импортом. Именно поэтому и подскочили цены.

"Цена на соль не регулируется государством. В таких условиях цена обычно устанавливается по самой высокой цене продукции, которую принимает рынок. Если внутренний рынок берет дорогой импорт, то никто не будет продавать украинскую соль дешевле импорта. Потому сегодня поднялись цены на товары украинского производителя. К тому же сейчас "доедают" остатки производства "Артемсоли"", — пояснил Пендзин.

Он прогнозирует, что в конце июня-начале июля цены на соль еще вырастут.

"Цена на соль еще подскочит, когда украинские хозяйки начнут делать закрутки. Потому что импортная соль в основном йодированная, с примесями, привкусами. А для закруток нужна чистая каменная соль, которую дает внутренний рынок, а не импорт", — считает экономист.

Напомним, Фокус ранее сообщал, что крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли, "Артемсоль" в Донецкой области, более месяца назад остановило работу из-за российской агрессии.

25 мая цены на соль производителя "Артемсоль" в некоторых супермаркетах подскочили до 95 грн. При этом, в онлайн-супермаркетах пока есть соль других производителей по более приемлемым ценам. Однако этих позиций осталось очень мало.