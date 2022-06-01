Гречка – на вес золота. Почему Украина может столкнуться с дефицитом крупы

За время войны гречка подорожала почти на 34 грн. С чем это связано и как преодолеть дефицит популярной у украинцев крупы?

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После начала российского вторжения с прилавков украинских магазинов почти исчезла гречка. Иногда крупа появляется, но цены на нее… удивляют. Так, по информации minfin.com.ua, где ведут мониторинг цен на основные продукты питания, средняя стоимость гречки в супермаркетах Украины на конец мая достигла 84,45 грн за кг. Среднемесячная цена килограмма гречки в апреле составляла 59,25 грн.

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То есть, за время войны гречка подорожала почти на 34 грн (+67%).

[ + – ] После начала войны дефицитная гречка практически исчезла с прилавков в Украине

Днем с огнем. Куда исчезла гречневая крупа

Для украинцев гречка – стратегический продукт. Ею запасаются впрок, раздают в продуктовых наборах для уязвимых категорий населения. Делать запасы круп многие украинцы начали еще накануне российского вторжения, а сейчас гречка стала особенно востребованной в наборе продуктов, которые волонтеры доставляют пострадавшим от военных действий. То есть, спрос на гречневую крупу заметно повысился.

А вот предложение явно сократилось. Как отмечает Александр Нечипоренко, заместитель директора ННЦ "Институт аграрной экономики", производство гречки в Украине за три предыдущих года составило в среднем 96 тыс. тонн, и только в прошлом году достигло 106 тыс. тонн. При том, что для удовлетворения внутреннего спроса необходимо 180 тыс. тонн гречневой крупы.

Нехватку выращенного в Украине урожая компенсировали импортом. В 2021 году в Украину ввезли 21,7 тыс. тонн гречки на общую сумму почти $13 млн.

В 2021 году основными поставщиками гречки в Украину были следующие страны:

Россия – 12,7 тыс. тонн

Казахстан – 8,63 тыс. тонн

Беларусь – 0,42 тонны

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После российского вторжения товарообмен со страной-агрессором и ее сателлитом Беларусью прекратился. С февраля 2022 года информация о внешней торговле отдельными товарами по странам мира не обнародуется, однако можно предположить, что импорт гречки прекратился или существенно уменьшился. На фоне роста спроса ожидаемо возник дефицит гречневой крупы.

Поиск альтернативных каналов поставок гречки вряд ли поможет. В 2010-2011 годах для утоления дефицита гречки ее пытались ввозить из Китая. Однако эта практика не прижилась, и в последние годы такого импорта нет. В других странах мира гречку почти не выращивают — исторически сложилось, что эта культура распространена преимущественно в постсоветском пространстве.

[ + – ] Ассортимент гречки на онлайн-витринах сетей супермаркетов 31 мая 2022 года [ + – ] Ассортимент гречки на онлайн-витринах сетей супермаркетов 31 мая 2022 года [ + – ] Ассортимент гречки на онлайн-витринах сетей супермаркетов 31 мая 2022 года [ + – ] Ассортимент гречки на онлайн-витринах сетей супермаркетов 31 мая 2022 года

Новая ниша. Как аграриям победить дефицит гречки в 2022 году

Одной из главных проблем для украинских аграриев в 2022 году стала невозможность поставки продукции на экспорт морскими путями из-за блокировки портов Россией. Казалось бы, когда экспортные возможности существенно сужены, производителям особенно выгодно выращивать гречку, пользующуюся стабильно высоким спросом в Украине. Однако перестроить бизнес под нужды внутреннего рынка после начала российской агрессии аграрии не успели.

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"Изменения структуры посевов с расчетом на внутреннее потребление стоит ожидать в следующем сезоне, если аграрии будут видеть, что определенная культура пользуется спросом в стране и не требует больших мощностей для хранения", — считает Мария Колесник, заместитель директора ProAgro Information Company.

Собеседница Фокуса не исключает, что и в 2022 году посевы гречихи могут быть увеличены, но пока рано прогнозировать, насколько.

В целом, гречка относится к так называемым нишевым культурам, которые обычно производят в небольших объемах, в отличие от основных экспортных зерновых и масличных.

[ + – ] Цветущие гречишные поля — за пределами постсоветсткого пространства картина редкая Фото: Getty Images [ + – ] Сбор урожая гречихи Фото: Getty Images

"В последние годы из-за изменения климата, истощения почв и необходимости поиска новых рынков выращивание нишевых культур стало популярным. Одним из стимулов к этому было введение в 2021 году государственной компенсации для аграриев, выращивающих гречку, просо, рожь и овес, – рассказывает Александр Нечипоренко. — В военных условиях перспективными также могут стать лекарственные и энергетические культуры, опыт выращивания которых украинские аграрии уже имеют".

Однако, как сообщает команда KSE Агроцентра, в 2022 году в относительном значении площади под просом сократились на 50% по отношению к уровню 2021 года, а под гречкой — на 60%.

"Учитывая ситуацию на рынке, отдельные аграрии начали увеличивать посевные площади под гречихой, о чем сообщили в компании "Кусто Агро" (+500 гектаров) и "Континентал" (+1200 гектаров), но эти изменения незначительны ввиду общего уменьшения площадей", — комментируют в KSE Агроцентре.

По расчетам KSE Агроцентра, чтобы покрыть недостаток 13 тыс. тонн экспорта гречки из России и Беларуси, в Украине необходимо увеличить прошлогодние посевные площади под гречку (84 тыс. гектаров) еще на 11,5 тыс. гектаров (+13,5%). Но в условиях общего снижения посевных площадей, как под гречкой, так и под другими культурами, в KSE Агроцентре возможность удовлетворения этого дефицита считают маловероятной.

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Александр Нечипоренко, в свою очередь, не исключает, что некоторое уменьшение площади посевов гречихи в этом году может негативно повлиять на уровень самообеспечения этой ценной культурой. Однако собеседник Фокуса предлагает увеличивать посевы гречихи за счет деоккупированных территорий, и таким образом засеять еще 50-60 тыс. гектаров. Этого будет достаточно для удовлетворения дефицита. Уточним, что за один сезон можно получить два урожая гречихи, и эту культуру можно сеять после жатвы озимых. То есть, гречку еще могут досеять после разминирования полей.

[ + – ] Гречневая каша сегодня — дорогое удовольствие Фото: Getty Images

Некоторые эксперты настроены оптимистично.

"Существенное влияние импорта гречки из России немного переоценено, — считает Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). – По состоянию на 26 мая, украинские аграрии уже посеяли гречиху на 58 тыс. гектаров, и посевная еще продолжается. По предварительным оценкам, общая площадь посевов составит 80-90 тыс. гектаров, и при благоприятных погодных условиях мы получим достаточный для внутреннего потребления объем гречки".

То есть об угрозе исчезновения гречки с полок супермаркетов и рациона украинцев в следующем сезоне говорить пока рано. Однако сохранение определенного дефицита и давления на цены в 2022 году вполне возможно. По крайней мере, сейчас говорить о возможном снижении ее стоимости не приходится.