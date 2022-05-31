Урожай военного времени. Накормит ли Украина себя и мир в 2022 году

Для аграрной сферы страны 2022 год стал временем сложных вызовов. По разным оценкам, из-за вторжения России Украина потеряет около трети урожая, а оккупированным территориям страны и вовсе грозит голод.

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До войны украинский агросектор бурно развивался. Украина входит в ТОП-5 стран — экспортеров зерновых, а в 2021 году аграрии собрали рекордный урожай зерновых и масличных культур – 107 млн ​​тонн.

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Война подорвала потенциал отрасли. По оценкам ProAgro Information Company, из-за российского вторжения Украина потеряла возможность получить урожай с 3,7 млн ​​гектаров. Как объясняет Мария Колесник, заместитель директора ProAgro Information Company, это касается Донецкой, Луганской и Херсонской областей полностью и частично Харьковской, Николаевской и Запорожской областей, где невозможно сеять яровые культуры, а урожай озимых остается под вопросом.

Есть и более пессимистические ожидания. По информации команды KSE Агроцентра, из 28 млн гектаров, засеянных в 2021 году, доступными по разным сценариям остаются от 19 до 23 млн гектаров. То есть, в 2022 году потери посевных площадей могут составить 5-9 млн гектаров.

Что посеем. Какие культуры выращивают аграрии Украины в условиях войны

По словам Марии Колесник, еще до войны большинство агропроизводителей обеспечили себя на 80% посевным материалом, удобрениями и средствами защиты для культур, которые планировали сажать, а после начала вторжения не успели перестроиться. Однако антикризисные изменения заметны.

Команда KSE Агроцентра отмечает сокращение доли кукурузы – культуры, потребляющей много минеральных удобрений. До 24 февраля их значительный объем импортировался из Беларуси, после вторжения поставки остановились. Эксперты отмечают, что, учитывая большие запасы кукурузы прошлого года, вывезти ее по железной дороге в следующем сезоне будет проблематично.

"Сейчас фермеры пытаются частично заменить кукурузу соей, поскольку эта культура не нуждается во внесении значительного количества удобрений и обогащает почву азотом. Кроме этого, соевые бобы могут перерабатываться в стране и экспортироваться по железной дороге на запад", — объясняют в KSE Агроцентре.

Также в KSE Агроцентре отмечают сокращение площади под подсолнухом, ведь основные регионы для выращивания культуры находятся на востоке и юге страны.

"Война сдерживает переработку подсолнечника, и спрос на культуру снижается. Маслоэкстракционные заводы на востоке могут быть захвачены. И примером этого уже стал Пологовский ОЭЗ, из которого оккупанты вывезли все масло", — отмечают в KSE Агроцентре.

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Снижение объема подсолнечника — плохой сигнал. Ведь Украина долгое время оставалась лидером экспорта подсолнечного масла в мире с долей порядка 50%. Однако закрытые порты и логистические сложности не остались незамеченными — один из топовых производителей, компания Kernel в начале марта остановила заводы, а к концу апреля уровень производства на заводах Kernel достиг всего 10% от довоенных показателей. В Европе уже видны последствия масляного кризиса — во многих торговых сетях найти подсолнечное масло невозможно, потребители активно переходят на использование рапсового.

[ + – ] Урожай подсолнечника в 2022 году может упасть на 36% Фото: Getty Images

Что пожнем. Какой урожай соберет Украина в 2022 году

В условиях войны на рекордный урожай, увы, рассчитывать не стоит. Мария Колесник предупреждает: около 15-30% урожая зерновых и масличных Украина не досчитается. И дело не только в потере территорий. По оценкам собеседницы Фокуса, урожайность в 2022 году будет меньше прошлогодней из-за невозможности соблюдения агротехнологий в условиях военного положения.

По оценкам KSE Агроцентра, сбор зерновых и зернобобовых в 2022 году составит 44-55 млн. тонн, технических — 19-24 млн. тонн. То есть, всего аграрии соберут 63-79 млн. тонн, что на 41-26% меньше, чем годом ранее.

По прогнозам ProAgro Information Company, в 2022 году в Украине соберут:

пшеницы 20 млн тонн (-12 млн. тонн, -37,5% по отношению к 2021 году)

ячменя 8 млн. тонн (-1,5 млн. тонн, -15,8%)

гороха 380 тыс. тонн (-200 тыс. тонн, -34,5%)

подсолнечника 10,5 млн. тонн (-5,9 млн. тонн, -36%)

сои 2,6 млн тонн (-1,2 млн тонн, -31,6%)

кукурузы 30 млн тонн (-9 млн тонн, -23%)

Ситуация с урожаем будет неравномерной. Как отмечает Александр Нечипоренко, заместитель директора ННЦ "Институт аграрной экономики", в областях, где идут боевые действия, прогнозируется самое серьезное снижение объемов производства: в Николаевской и Херсонской областях урожай зерновых и зернобобовых может упасть на 40-60% от прошлогоднего уровня.

"Несколько лучше условия в центральных и западных регионах, но и здесь ожидается падение объемов производства зерновых и зернобобовых на 18-25%, семян подсолнечника – на 20-25%", — продолжает Нечипоренко.

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Тем не менее, в KSE Агроцентре уверены, что собранного в 2022 году урожая более чем достаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос на уровне 17-20 млн. тонн зерновых и зернобобовых, из которых только 5-6 млн. тонн идет на пищевые нужды. Остальное производители будут пытаться экспортировать.

[ + – ] Из-за войны урожай пшеницы в Украине сократится на 37,5% Фото: Landlord

Какие проблемы на повестке дня у аграриев Украины в 2022 году

Посевная-2022 стала самой сложной за всю историю независимости Украины. Мария Колесник выделяет

ТОП-5 главных проблем аграриев:

невозможность реализации зерна старого урожая

последствия войны — обстрелы, минирование и т.д.

нехватка материальных ресурсов из-за усложненного доступа к кредитам

трудности с хранением нового урожая

обеспечение расходными материалами (топливом и т.п.)

Как уже писал Фокус, продажа зерна на экспорт осложнена из-за блокирования Россией украинских морских портов. Украина ищет альтернативные пути поставок. Мария Колесник отмечает, что железная дорога существенно увеличила мощности и за три месяца планирует выйти на показатель 1,5 млн. тонн в месяц. Однако этого мало: через порты до войны ежемесячно проходило до 7 млн ​​тонн зерновых.

[ + – ] Одесский портовой элеватор. До войны Украина экспортировала через порты до 7 млн тонн зерна. Фото: Мария Бабенко

В перспективе появится проблема с хранением нового урожая. Многие элеваторы или недоступны (в зоне боевых действий), или разрушены снарядами.

"До войны мощности хранения Украины достигали 57-58 млн тонн, но из-за разрушения и оккупации они сократились на 13 млн тонн, а оставшиеся — на 25 млн тонн заполнены зерном прошлогоднего урожая", — комментирует Мария Колесник.

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Зернотрейдерам нужно море. Как отмечает собеседница Фокуса, минимум три месяца после разблокировки портов будет продолжаться очистка Черного моря от мин, и до ее завершения страховые компании не предоставят разрешение на фрахт судов. При этом экспорт ранних зерновых может начаться уже через пару месяцев, в течение которых решение проблемы блокировки портов вряд ли возможно.

"Кроме военных рисков, аграрии страдают от дефицита удобрений и нехватки горюче-смазочных материалов, ограниченных объемов семян отдельных культур, сложности или невозможности получения доступных кредитов, нехватки оборотных средств вследствие заблокированного экспорта и др.", — продолжает Александр Нечипоренко.

Собеседник Фокуса добавляет, что решение проблем преимущественно легло на плечи самих аграриев, которые поддерживают друг друга как могут – делятся запасами прошлых лет, при необходимости совместно обрабатывают поля или помогают соседям техникой.

"На второй день после начала военной агрессии основные аграрные ассоциации вместе с Минагрополитики запустили Штаб посевной, – продолжает Виктор Погорелый, руководитель агрохимического направления Европейской Бизнес Ассоциации. — Изначальной идеей было налаживание поставок средств защиты и семян, но очень быстро к штабу присоединились сотни сельхозпроизводителей и круг вопросов расширился".

Теперь в штабе решаются такие ключевые проблемы:

запуск и ведение системы кредитования фермеров

обеспечение бронирования от мобилизации персонала для проведения посевной

решение критических логистических проблем со снабжением

внесение изменений в законодательство для бесперебойного снабжения материально-технических ресурсов.

Большое ограбление. Что происходит на оккупированных сельхозугодьях

Опрошенные Фокусом эксперты сообщают о катастрофической ситуации в захваченных Россией регионах.

"Посевная на оккупированных территориях проходила в зависимости от военной ситуации. Кто-то сеял с верой в победу, кто-то по принуждению, кто-то эвакуировался до прихода оккупантов", — описывает ситуацию Александр Нечипоренко. Собеседник Фокуса уточняет, что на захваченных территориях, о которых есть информация, засеяли около половины площадей.

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"Оккупанты совершают произвол, шантажируя фермеров, — добавляют в KSE Агроцентре. — Сообщают о предложениях обмена дизеля на львиную долю урожая. Тем, кто отказывается от "сотрудничества", угрожают угоном техники, ресурсов и взятием в плен. Ни один аграрий не застрахован, что весь его урожай не отберут под угрозой физической расправы".

Как писал Фокус, большой проблемой для аграриев стало мародерство россиян. В KSE Агроцентре уточняют, что на оккупированных территориях Украины хранилось около 1,5 млн. тонн зерновых, и уже несколько сотен тысяч тонн оккупанты вывезли за пределы областей.

"У аграриев зерно забирают под ноль и вывозят эшелонами. И хотя Ливан и Египет отказались от покупки краденого зерна, Сирия покупает его, и эту страну Россия планирует использовать в качестве хабов для дальнейшей продажи украинского зерна в регионе", — рассказывает Мария Колесник.

[ + – ] На спутниковом снимке видно, как в порту Севастополя сухогруз под российским флагом загружают предположительно украденным украинским зерном Фото: Maxar Technologies

Эксперт предупреждает, что в оккупированных регионах существует угроза голода – поскольку инфраструктура там уничтожена и не обновляется, а оккупанты грабят не только бизнес, а даже частные хозяйства и дома, из которых вывозят все запасы и ценности.

"Люди на оккупированных территориях лишены продовольствия и условий к существованию. Происходит геноцид", — подчеркивает собеседница Фокуса.