Да будет хлеб. Как банки кредитуют аграриев во время войны

Практически все крупные финучреждения Украины выдают займы агробизнесу на оборотный капитал, а также на покупку техники и транспорта. Каковы условия финансирования агрокомпаний?

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Агробизнес в большинстве банков нынешней военной весной – главный клиент. Банки активно выдают займы агрокомпаниям в рамках государственных программ.

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Суммы выдачи – немаленькие. Например, ПриватБанк сообщил, что, несмотря на войну, оккупацию Херсона и части Николаевщины, уже предоставил льготных кредитов агрохозяйствам юга страны на сумму более 1 млрд. грн.

[ + – ] Банки предлагают кредитование покупки СЗР, семян, основных средств — агротехники, спецтехники, коммерческого транспорта Фото: Pexels

"Мы завершаем программу кредитования посевной, но продолжаем финансирование аграриев. Следовательно, начинаем программу кредитования приобретения основных средств: техники самоходной, прицепной, навесной, коммерческого транспорта и спецтехника по госпрограмме "5-7-9%" с минимальным авансом от 20%", — говорит Алексей Цымбалюк, директор Южного макрорегионального управления ПриватБанка. Всего на проведение посевной банк уже выдал кредитов по госпрограмме на 6 млрд. грн.

В другом крупном государственном банке тоже недавно отчитались: с 24 февраля по 16 мая Ощадбанк выдал кредитов бизнесу на 4 млрд. грн. Основные получатели – предприятия из агросектора, сферы торговли и пищевой промышленности.

Льготная и удобная: как работает программа кредитования 5-7-9%

В банках отмечают: чаще всего аграрии обращаются за кредитной поддержкой в рамках программы "5-7-9%". Предприятия выбирают государственные кредитные программы, позволяющие снизить расходы по кредитам благодаря компенсации ставки.

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Еще в марте Кабмин обновил условия программы 5-7-9%. Теперь она расширена на средние предприятия с годовым доходом до 50 млн евро (ранее было 20 млн евро) и на крупные предприятия с годовым доходом более 50 млн евро, независимо от количества работающих. Максимальная сумма кредита для всех субъектов предпринимательства увеличена с 50 млн грн. до 60 млн грн. с учетом группы связанных компаний.

Компании чаще берут кредиты в рамках государственных программ. Это и быстро, и выгодно.

Процентная ставка стартует с 0% годовых – такой может быть ставка в течение периода военного положения и месяц после его отмены. Далее – 5% годовых. Целью кредита в рамках программы может быть как пополнение оборотных средств, так и покупка техники и оборудования. Срок кредита – 5 лет для инвестиционных займов и 3 года для кредитов на пополнение оборотных средств.

[ + – ] Кредиты необходимы аграриям, чтобы выполнить важные работы — засеять поля и внести удобрение Фото: Getty Images

"Акцент – на новые направления кредитной программы "5-7-9%", которые государство разработало именно на военное время и посевную. В частности, речь идет о финансировании под 0% годовых на 6 месяцев с использованием государственных портфельных гарантий. Также остается спрос на более долгосрочное финансирование оборотных средств по второй "антиковидной" субпрограмме, также под 0% годовых", – поясняет Оксана Куцоконь, директор департамента бизнес банкинга Райффайзен Банка.

Кредитные программы для аграриев: в чем секрет госгарантий?

Очень важной кредитной программой для аграриев весной 2022 года банкиры называют программу "Государственные гарантии на портфельной основе", где госгарантия покрывает до 80% стоимости кредита. Э то означает, что государство выступает поручателем по кредиту клиента в определенном размере. В случае наступления просрочки по кредиту или процентам в течение 90 дней за счет государственного бюджета погашается задолженность по основному долгу в размере такой государственной гарантии.

Кабмин предложил аграриям программу, где государство выступает поручателем по кредиту клиента в определенном размере. Сейчас в банках отмечают спрос на такие кредиты.

Такой кредит с гарантией компании могут получить на посевную (закупку топлива, средства защиты растений, семена) на срок до 6 месяцев, а максимальная сумма – 60 млн. грн. Собственно, нынешней весной это – главная кредитная программа для агросектора. В банках отмечают, что по данной программе агрокомпании могут предоставить залог всего лишь на 20% суммы кредита. Это существенно упрощает доступ бизнеса к кредитным ресурсам. "Компании агросектора могут получить кредиты с минимальным покрытием залогом, благодаря государственным гарантиям, которые покрывают до 80% от суммы кредита. Для получения кредита заемщики должны соответствовать основным условиям программы", — отметил директор департамента корпоративного бизнеса банка "Пивденный" Александр Матюшенко.

Кредиты на покупку сельхозтехники: купить комбайн и сеялку

Кредиты на покупку агротехники банки также предлагают, хотя в этом случае также чаще речь идет о программе "5-7-9%", а не о собственных, так называемых рыночных программах банков. Как отмечает директор департамента микро-малого и среднего бизнеса Ощадбанка Наталия Буткова-Витвицкая, сегодня у агробизнеса есть запрос на покупку техники в кредит, хотя спрос на такие займы и значительно меньше, чем до войны.

"Ежедневно мы выдаем кредиты на сумму 80-100 млн грн., а планы на посевную – обеспечить по меньшей мере 5 млрд грн. финансирования", — отметила Буткова-Витвицкая.

Постепенно банки двигаются и в направлении возобновления других кредитных программ. В частности, банковские партнерские программы, по условиям которых до войны аграрии имели возможность приобрести оборудование со ставками 0,1-12% годовых.

"Банк возобновляет продажу других кредитных продуктов, среди которых программы разработаны совместно партнерами, реализующими сельскохозяйственную технику, средства защиты растений (СЗР) и семена", — сообщил Фокусу Роман Пудлик, начальник отдела агробизнеса и партнерских программ Кредобанка.

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В банках также есть вексельное финансирование, которое позволяет приобретать у производителей семена или удобрения с отсрочкой платежа до 12 месяцев, а комиссия за авалирование векселя составляет, в зависимости от срока, 3,25-6% годовых. Впрочем, в условиях нестабильности, которую принесла бизнесу российская агрессия, банки чаще советуют клиентам воспользоваться программой кредитования "5-7-9%" для получения средств на пополнение оборотного капитала, часть которых всегда можно направить на покупку нужных аграриям семян и удобрений.