І буде хліб. Як банки кредитують аграріїв під час війни

Практично всі великі фінустанови України видають позики агробізнесу на оборотний капітал, а також купівлю техніки та транспорту. Якими є умови фінансування агрокомпаній?

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Агробізнес у більшості банків нинішньої воєнної весни — головний клієнт. Банки активно видають позики агрокомпаніям у межах державних програм.

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Суми видачі — чималі. Наприклад, ПриватБанк повідомив, що попри війну, окупацію Херсона та частини Миколаївщини, вже надав пільгові кредити агрогосподарствам півдня країни на суму понад 1 млрд грн.

[ + – ] Банки пропонують кредитні покупки ЗЗР, насіння, основних засобів — агротехніки, спецтехніки, комерційного транспорту Фото: Pexels

"Ми завершуємо програму кредитування посівної, але продовжуємо фінансування аграріїв. Отже, розпочинаємо програму кредитування придбання основних засобів: техніки самохідної, причіпної, навісної, комерційного транспорту та спецтехніки за держпрограмою "5-7-9%" із мінімальним авансом від 20%", — розповів Олексій Цимбалюк, директор Південного макрорегіонального управління ПриватБанку. Усього на проведення посівної банк уже видав кредитів за держпрограмою на 6 млрд грн.

В іншому великому державному банку теж нещодавно відзвітували: з 24 лютого по 16 травня Ощадбанк видав кредитів бізнесу на 4 млрд грн. Основні отримувачі — підприємства з агросектору, сфери торгівлі та харчової промисловості.

Пільгова та зручна: як працює програма кредитування 5-7-9%

У банках зазначають: найчастіше аграрії звертаються за кредитною підтримкою у межах програми "5-7-9%". Підприємства обирають державні кредитні програми, що дозволяють знизити витрати на кредити завдяки компенсації ставки.

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Ще в березні Кабмін оновив умови програми 5-7-9%. Тепер вона розширена на середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро (раніше було 20 млн євро) та на великі підприємства з річним доходом понад 50 млн євро, незалежно від кількості працівників. Максимальну суму кредиту для всіх суб'єктів підприємництва збільшено з 50 млн грн до 60 млн грн з урахуванням групи пов'язаних компаній.

Компанії найчастіше беруть кредити у межах державних програм. Це і швидко, і вигідно.

Процентна ставка стартує з 0% річних — такою може бути ставка протягом періоду воєнного стану та місяць після його скасування. Далі — 5% річних. Метою кредиту в межах програми може бути як поповнення оборотних коштів, так і купівля техніки й устаткування. Термін кредиту — 5 років для інвестиційних позик і 3 роки для кредитів на поповнення оборотних коштів.

[ + – ] Кредити необхідні аграріям, щоб виконати важливі роботи – посіяти та внести добрива Фото: Getty Images

"Акцент — на нові напрямки програми "5-7-9%", які держава розробила саме на воєнний час і посівну. Зокрема, йдеться про фінансування під 0% річних на 6 місяців із використанням державних портфельних гарантій. Також залишається попит на довгострокове фінансування оборотних коштів за іншою "антиковідною" субпрограмою, також під 0% річних", — пояснила Оксана Куцоконь, директорка департаменту бізнес-банкінгу Райффайзен Банку.

Кредитні програми для аграріїв: у чому секрет держгарантій?

Дуже важливою кредитною програмою для аграріїв навесні 2022 року банкіри називають програму "Державні гарантії на портфельній основі", де державна гарантія покриває до 80% вартості кредиту. Це означає, що держава є поручителем за кредитом клієнта в певному розмірі. У разі настання протермінування за кредитом або відсотками протягом 90 днів за рахунок державного бюджету погашається заборгованість за основним боргом у розмірі такої державної гарантії.

Кабмін запропонував аграріям програму, де держава є поручителем за кредитом клієнта в певному розмірі. Нині у банках зазначають попит на такі кредити.

Такий кредит із гарантією компанії можуть отримати на посівну (купівлю палива, засобів захисту рослин, насіння) терміном до 6 місяців, а максимальна сума — 60 млн грн. Власне, цієї весни це — головна кредитна програма для агросектору. У банках зазначають, що за цією програмою агрокомпанії можуть надати заставу лише на 20% від суми кредиту. Це значно полегшує доступ бізнесу до кредитних ресурсів. "Компанії агросектору можуть отримати кредити з мінімальним покриттям заставою завдяки державним гарантіям, які покривають до 80% від суми кредиту. Для отримання кредиту позичальники повинні відповідати основним умовам програми", — зазначив директор департаменту корпоративного бізнесу банку "Південний" Олександр Матюшенко.

Кредити на покупку сільгосптехніки: купити комбайн і сіялку

Кредити на купівлю агротехніки банки також пропонують, хоча в цьому випадку також частіше йдеться про програму "5-7-9%", а не про власні, так звані ринкові програми банків. Як зазначила директорка департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Наталія Буткова-Вітвіцька, сьогодні агробізнес має запит на купівлю техніки в кредит, хоча попит на такі позики і значно менший, ніж до війни.

"Щодня ми видаємо кредити на суму 80-100 млн грн, а плани на посівну — забезпечити щонайменше 5 млрд грн фінансування", — зазначила Буткова-Вітвіцька.

Поступово банки йдуть у напрямку відновлення інших кредитних програм. Зокрема, банківські партнерські програми, за умов яких до війни аграрії мали змогу придбати обладнання зі ставками 0,1-12% річних.

"Банк відновлює продаж інших кредитних продуктів, серед яких програми розроблені спільно партнерами, які реалізують сільськогосподарську техніку, засоби захисту рослин (ЗЗР) та насіння", — повідомив Фокусу Роман Пудлик, начальник відділу агробізнесу та партнерських програм Кредобанку.

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У банках також є вексельне фінансування, яке дозволяє купувати у виробників насіння або добрива з відтермінуванням платежу до 12 місяців, а комісія за авалювання векселя становить, залежно від терміну, 3,25-6% річних. Утім, в умовах нестабільності, яку принесла бізнесу російська агресія, банки найчастіше радять клієнтам скористатися програмою кредитування "5-7-9%" для отримання коштів на поповнення оборотного капіталу, частину яких завжди можна спрямувати на купівлю потрібних аграріям насіння і добрив.