Ліміт на карткові перекази в сумі 150 тис грн. має на меті перевести платежі між фізичними особами у прозору площину, оскільки лімітів переказів з карткових рахунків на IBAN немає. Однак для тих, хто отримує на картки не задекларований дохід, у таких переказах є певні ризики, розповідає адвокат Яків Воронін.

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Наявність ІПН у платіжних документах (за умови переказу IBAN) спрощує роботу податкових органів із виявлення потенційно не задекларованих доходів. Про це Фокусу розповів Яків Воронін, адвокат, керуючий партнер Адвокатського бюро Якова Вороніна. "Коли ви переказуєте гроші з картки на картку, банк бачить лише обмежену інформацію щодо трансакції. Але при використанні IBAN ситуація кардинально змінюється — система отримує практично повне досьє на учасників переказу. Саме тому НБУ дозволив необмежені суми для IBAN-платежів, хоча й запровадив ліміт у 150 тисяч гривень на звичайні перекази між картками", — розповів Яків Воронін.

За його словами, IBAN-платіж можна порівняти з рентгенівським знімком переказу — він показує всю внутрішню структуру операції. Банки отримують не просто номер рахунку, а повний комплект даних. Така прозорість дає банкам потужні інструменти контролю та, що очевидно, підвищує прозорість, пояснив експерт.

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Проте, каже адвокат, прозорість таких платежів має зворотний бік — інформація про IBAN-перекази автоматично потрапляє до системи електронних платежів НБУ. Оскільки саме СЕП НБУ забезпечує високий рівень ідентифікації учасників платежів, то Національний банк має доступ до інформації про всі міжбанківські перекази, що проходять через СЕП.

Банку простіше аналізувати транзакції через IBAN та виявляти підозрілі операції Фото: Getty Images

"І тут цікаво, що ДПС не є безпосереднім учасником цієї системи, тому напряму інформацію не отримує. Але є одне "але" — всі фінансові установи, включаючи банки та небанківські установи, зобов'язані проводити фінансовий моніторинг операцій відповідно до законодавства. Іншими словами, банки самі передають інформацію до ДПС про підозрілі транзакції. Теоретично під перевірку може потрапити майже будь-який IBAN-переказ, проте на практиці увагу зазвичай привертають регулярні надходження значних сум, перекази без "зрозумілого" призначення платежу та "транші" від юридичних осіб на рахунки фізичних осіб", — розповів Фокусу Яків Воронін. За його словами, майже будь-який не задекларований дохід, який прийшов до вас через IBAN, може обернутися податковим зобов'язанням: 18% податку на доходи фізичних осіб плюс військовий збір, який скоро ще й, скоріш за все, зросте до 5% — законопроєкт чекає на підпис президента.

"Якщо підпис буде — загальне податкове навантаження складе 23% від суми переказу. Тобто кожної тисячі гривень "незрозумілого" доходу за законодавством доведеться сплатити 230 гривень податків. А якщо суми значні — навантаження, відповідно, серйозніше. Поки що навантаження дещо нижче — 19,5%, тобто 190 грн податків з 1000 грн.", — каже Яків Воронін.

Переказувати кошти через IBAN можна без обмежень Фото: Getty Images

На його думку, тим, хто полюбляє надсилати або отримувати великі суми, доведеться або детально документувати законність надходжень, або бути готовими зʼясовувати відносини з податковою.

"При цьому важливо розуміти: сам факт отримання коштів через IBAN ще не є підставою для нарахування податків, основне тут — економічна суть операції та її призначення", — зазначив експерт. Він додає: саме зазначення РНОКПП одержувача при оплаті через IBAN не повинно безпосередньо впливати на податкові аспекти, адже це просто ідентифікатор одержувача платежу, що допомагає банкам проводити фінансовий моніторинг і полегшує перевірки з боку податкової у разі підозрілості транзакцій. З іншої сторони, зауважив Воронін, РНОКПП дозволяє швидше знайти всі ваші фінансові потоки в системі та безпроблемно зіставляти їх з офіційними доходами.

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"Іншими словами, це скоріше технічна частина ідентифікації, яка не має прямого впливу на податки, але спрощує можливість перевірки доходів, якщо це стане необхідним. Головне правило сьогодні — думати на крок вперед. Якщо ви отримуєте гроші на IBAN-рахунок — подбайте про можливі податкові наслідки", — зазначив Яків Воронін у коментарі Фокусу.

Раніше Фокус писав, що з 1 жовтня 2024 року Нацбанк України терміном на 6 місяців встановив ліміт у 150 тис. грн на місяць для p2p-перекази (з картки на картку). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на карткові рахунки інших фізичних осіб, але не стосується переказів IBAN.

Нагадаємо, НБУ залишив можливість для людей, що мають офіційні доходи понад встановлений місячний ліміт, повідомити банк про це та встановити індивідуальне обмеження в межах підтверджених офіційних доходів.