Лимит на карточные переводы в сумме 150 тыс грн. имеет целью перевести платежи между физическими лицами в прозрачную плоскость, поскольку лимитов переводов с карточных счетов на IBAN нет. Однако для тех, кто получает на карты незадекларированный доход, в таких переводах есть определенные риски, рассказывает адвокат Яков Воронин.

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Наличие ИНН в платежных документах (при условии перевода IBAN) упрощает работу налоговых органов по выявлению потенциально незадекларированных доходов. Об этом Фокусу рассказал Яков Воронин, адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро Якова Воронина. "Когда вы переводите деньги с карты на карту, банк видит лишь ограниченную информацию о трансакции. Но при использовании IBAN ситуация кардинально меняется — система получает практически полное досье на участников перевода. Именно поэтому НБУ разрешил неограниченные суммы для IBAN-платежей, хотя и ввел лимит в 150 тысяч гривен на обычные переводы между картами", — рассказал Яков Воронин.

По его словам, IBAN-платеж можно сравнить с рентгеновским снимком перевода — он показывает всю внутреннюю структуру операции. Банки получают не просто номер счета, а полный комплект данных. Такая прозрачность дает банкам мощные инструменты контроля и, что очевидно, повышает прозрачность, объяснил эксперт.

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Однако, говорит адвокат, прозрачность таких платежей имеет обратную сторону — информация о IBAN-переводах автоматически попадает в систему электронных платежей НБУ. Поскольку именно СЭП НБУ обеспечивает высокий уровень идентификации участников платежей, то Национальный банк имеет доступ к информации обо всех межбанковских переводах, проходящих через СЭП.

Банку проще анализировать транзакции через IBAN и выявлять подозрительные операции Фото: Getty Images

"И здесь интересно, что ГНС не является непосредственным участником этой системы, поэтому напрямую информацию не получает. Но есть одно "но" — все финансовые учреждения, включая банки и небанковские учреждения, обязаны проводить финансовый мониторинг операций в соответствии с законодательством. Иными словами, банки сами передают информацию в ГНС о подозрительных транзакциях. Теоретически под проверку может попасть почти любой IBAN-перевод, однако на практике внимание обычно привлекают регулярные поступления значительных сумм, переводы без "понятного" назначения платежа и "транши" от юридических лиц на счета физических лиц", — рассказал Фокусу Яков Воронин. По его словам, почти любой незадекларированный доход, который пришел к вам через IBAN, может обернуться налоговым обязательством: 18% налога на доходы физических лиц плюс военный сбор, который скоро еще и, скорее всего, вырастет до 5% — законопроект ждет подписи президента.

"Если подпись будет — общая налоговая нагрузка составит 23% от суммы перевода. То есть с каждой тысячи гривен "непонятного" дохода по законодательству придется уплатить 230 гривен налогов. А если суммы значительные — нагрузка, соответственно, серьезнее. Пока что нагрузка несколько ниже — 19,5%, то есть 190 грн налогов с 1000 грн.", — говорит Яков Воронин.

Переводить средства через IBAN можно без ограничений Фото: Getty Images

По его мнению, тем, кто любит отправлять или получать крупные суммы, придется либо детально документировать законность поступлений, либо быть готовыми выяснять отношения с налоговой.

"При этом важно понимать: сам факт получения средств через IBAN еще не является основанием для начисления налогов, основное здесь — экономическая суть операции и ее назначение", — отметил эксперт. Он добавляет: само указание РНУКПН получателя при оплате через IBAN не должно напрямую влиять на налоговые аспекты, ведь это просто идентификатор получателя платежа, что помогает банкам проводить финансовый мониторинг и облегчает проверки со стороны налоговой в случае подозрительности транзакций. С другой стороны, отметил Воронин, РНУКПН позволяет быстрее найти все ваши финансовые потоки в системе и беспроблемно сопоставлять их с официальными доходами.

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"Иными словами, это скорее техническая часть идентификации, которая не имеет прямого влияния на налоги, но упрощает возможность проверки доходов, если это станет необходимым. Главное правило сегодня — думать на шаг вперед. Если вы получаете деньги на IBAN-счет — позаботьтесь о возможных налоговых последствиях", — отметил Яков Воронин в комментарии Фокусу.

Ранее Фокус писал, что с 1 октября 2024 года Нацбанк Украины сроком на 6 месяцев установил лимит в 150 тыс. грн в месяц для p2p-переводов (с карты на карту). Лимит действует только на исходящие переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на карточные счета других физических лиц, но не касается переводов IBAN.

Напомним, НБУ оставил возможность для людей, имеющих официальные доходы сверх установленного месячного лимита, сообщить банку об этом и установить индивидуальное ограничение в пределах подтвержденных официальных доходов.