Банки надаватимуть поліції особисті дані клієнтів: Зеленський підписав закон

Закон передбачає, що серед розкритої на запит поліції інформації може бути ПІБ, номер рахунку, а також номер банку.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг" 6 листопада. Зміни зобов'язують банки надавати Національній поліції України будь-яку інформацію про клієнтів, навіть конфіденційну, для розслідування фінансових махінацій. Про це йдеться в картці проєкту закону №11043.

Відтепер на запит правоохоронців банківські установи повинні негайно надавати будь-які дані клієнтів. Зміни до закону передбачають, що поліція може запросити інформацію, яка містить банківську таємницю, комерційну таємницю та таємницю надавача платіжних послуг. Це повинно допомогти ідентифікувати суб'єктів, які здійснюють операції з ознаками кримінального правопорушення.

Банки зобов'язані розкривати такі дані клієнтів:

прізвище, ім'я та по батькові отримувача;

назва постачальника платіжних послуг, до якого здійснювався переказ, й унікальний ідентифікатор отримувача;

ідентифікатор платіжного пристрою;

код операції в платіжній системі;

повний номер платіжного інструменту та номер рахунку отримувача.

Без письмового дозволу на розкриття цих даних поліції укласти з банком договір про надання платіжних послуг, відповідно до закону, буде неможливо.

Нагадаємо, 17 вересня на порталі "Судово-юридичної газети" наголошували, що законопроєкт 11043, який змушує банки розкривати особисті дані клієнтів, суперечить конституційним нормам. За словами юристів, запропоновані депутатами зміни порушують дві статті Конституції, які стосуються захисту конфіденційності та захисту честі й гідності.

Також зазначимо, 2 листопада Фокус з'ясовував, навіщо українців змушують переказувати кошти на IBAN. У матеріалі розбиралися, в чому різниця між IBAN-переказом і переказом за номером картки від звичайного за номером платіжної картки та чи нараховуватимуть податки на відправника й отримувача.