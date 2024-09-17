Без банківської таємниці: у Раді хочуть змусити банки розкривати особисті дані клієнтів

Національна поліція може отримати право протягом 24 годин отримувати усі деталі платежів та особисті дані клієнта, навіть його IP-адресу, ідеться у законопроєкті 11043. Юристи Ради наголосили, що це порушує Конституцію.

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Народні депутати Верховної Ради у новому законопроєкті №11043 намагаються примусити банки відкривати банківську таємницю та передавати дані клієнтів Національній поліції. Подібні дії можуть порушити відразу дві статті Конституції, які стосуються захисту конфіденційності та захисту честі й гідності. Про деталі законопроєкту написали на порталі "Судово-юридичної газети" (СЮГ).

На порталі розповіли про пропозиції нардепів, які з'явились після першого читання законопроєкту №11043. Законопроєкт подали на розгляд Ради 3 вересня 2024 року. Ініціатори проєкту — група з трьох депутатів зі "Слуг народу" та один з фракції "Відновлення України", профільний комітет — з питань фінансів, податкової та митної політики, очолюваний Данилом Гетманцевим. У тексті документа пропонують внести зміни у низку законів, які стосуються діяльності банків та надання платіжних послуг. Зміни до двох статей викликали заперечення у головного юридичного управління Ради, наголосили у матеріалі СЮГ: ідеться про антиконституційність певних положень.

Законопроєкт 11043 — які новації передбачені

За даними видання, нардепи запропонували і підтримали зміни у двох статтях, які стосуються розкриття особистих даних клієнтів банків. Зокрема, ідеться про доповнення статті 62 закону "Про банки і банківську діяльність": за запитом Національної поліції відкриватимуть банківську таємницю. Пов'язані з цим інші зміни — до статті 31 закону "Про платіжні послуги": перелік підстав та порядок отримання особистих даних клієнта. У тексті проєкту вказано, що усі дані надаються поліції протягом 24 годин після надходження запиту. При цьому справи стосуються кіберзлочинності та злочинів за дев'ятьма статтями Кримінального кодексу. Ідеться про статті 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 — крадіжка, обман, зловживання довірою, шахрайство, порушення з платежами, втручання та злам баз даних, написали на юридичному порталі.

Банки і законопроєкт 11043 - доповнення про відкриття конфіденційних даних Фото: Скриншот Банки і законопроєкт 11043 - доповнення про запит Нацполіції Фото: Скриншот

Зауваження щодо пропозицій нардепів викладені у листі юридичного управління. Автори листа найперше зауважили, що опрацювали законопроєкт №11034 у надстислі терміни. Вони виявили кілька проблем у тексті документа. Серед них — парламентарі "не обмежили підстави для надсилання запиту" і не звернули увагу на те, що банки не можуть самостійно з'ясувати, чи є якесь порушення у тому, чи іншому платежі. Крім того, юристи Ради вбачають порушення двох статей Конституції — статті 3 про право на захист честі та гідності і статті 32 про захист конфіденційності.

"Відтак, запровадження поширення конфіденційної інформації без згоди володільців цих даних є необґрунтованим, непропорційним та таким, що не враховує вимоги статті 3 Конституції України", — пояснили юристи.

Зазначимо, весною 2024 року Фокус писав про інші аспекти діяльності банків. Юристка Анастасія Шаховець розповіла про випадки блокування рахунків українців. З її слів, блокування відбувається навіть під час війни і застосовується до боржників, які не сплатили заборгованість.

Нагадуємо, у вересні 2024 року глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев роз'яснив деякі деталі зростання податків, яке незабаром може відбутись в Україні.