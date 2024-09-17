Без банковской тайны: в Раде хотят заставить банки раскрывать личные данные клиентов

Национальная полиция может получить право в течение 24 часов получать все детали платежей и личные данные клиента, даже его IP-адрес, говорится в законопроекте 11043. Юристы Рады отметили, что это нарушает Конституцию.

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Народные депутаты Верховной Рады в новом законопроекте №11043 пытаются заставить банки открывать банковскую тайну и передавать данные клиентов Национальной полиции. Подобные действия могут нарушить сразу две статьи Конституции, касающиеся защиты конфиденциальности и защиты чести и достоинства. О деталях законопроекта написали на портале "Судебно-юридической газеты" (СЮГ).

На портале рассказали о предложениях нардепов, которые появились после первого чтения законопроекта №11043. Законопроект подали на рассмотрение Рады 3 сентября 2024 года. Инициаторы проекта — группа из трех депутатов из "Слуг народа" и один из фракции "Восстановление Украины", профильный комитет — по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, возглавляемый Даниилом Гетманцевым. В тексте документа предлагают внести изменения в ряд законов, касающихся деятельности банков и предоставления платежных услуг. Изменения в двух статьях вызвали возражения у главного юридического управления Рады, отметили в материале СЮГ: речь идет об антиконституционности определенных положений.

Законопроект 11043 — какие новации предусмотрены

По данным издания, нардепы предложили и поддержали изменения в двух статьях, которые касаются раскрытия личных данных клиентов банков. В частности, речь идет о дополнении статьи 62 закона "О банках и банковской деятельности": по запросу Национальной полиции будут открывать банковскую тайну. Связанные с этим другие изменения — в статью 31 закона "О платежных услугах": перечень оснований и порядок получения личных данных клиента. В тексте проекта указано, что все данные предоставляются полиции в течение 24 часов после поступления запроса. При этом дела касаются киберпреступности и преступлений по девяти статьям Уголовного кодекса. Речь идет о статьях 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 — кража, обман, злоупотребление доверием, мошенничество, нарушения с платежами, вмешательство и взлом баз данных, написали на юридическом портале.

Банки и законопроект 11043 — дополнение об открытии конфиденциальных данных Фото: Скриншот Банки и законопроект 11043 — дополнение о запросе Нацполиции Фото: Скриншот

Замечания относительно предложений нардепов изложены в письме юридического управления. Авторы письма прежде всего отметили, что проработали законопроект №11034 в сверхсжатые сроки. Они обнаружили несколько проблем в тексте документа. Среди них — парламентарии "не ограничили основания для отправки запроса" и не обратили внимание на то, что банки не могут самостоятельно выяснить, есть ли какое-то нарушение в том или ином платеже. Кроме того, юристы Рады видят нарушение двух статей Конституции — статьи 3 о праве на защиту чести и достоинства и статьи 32 о защите конфиденциальности.

"Следовательно, введение распространения конфиденциальной информации без согласия владельцев этих данных является необоснованным, непропорциональным и таким, что не учитывает требования статьи 3 Конституции Украины", — пояснили юристы.

Отметим, весной 2024 года Фокус писал о других аспектах деятельности банков. Юрист Анастасия Шаховец рассказала о случаях блокировки счетов украинцев. По ее словам, блокировка происходит даже во время войны и применяется к должникам, которые не оплатили задолженность.

Напоминаем, в сентябре 2024 года глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев разъяснил некоторые детали роста налогов, который вскоре может произойти в Украине.