Украинцам блокируют банковские счета во время войны: как вернуть арестованные средства

По словам юриста Анастасии Шаховец, наличие невыполненных долговых обязательств по судебным решениям — законное основание для блокировки банками счетов клиентов.

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Принудительное взыскание задолженности со счетов граждан выполняет государственная исполнительная служба на основании решения судов и других органов, в соответствии с законодательством Украины. Это предусматривает, например, арест счетов в банке, и этот процесс происходит даже во время войны. Об этом рассказала юрист Анастасия Шаховец

Специалистка объяснила, что исполнительные службы арестовывают банковские счета должников согласно законодательству, поскольку такое право регулируется законом "Об исполнительном производстве". То есть, если должник проигнорировал решение суда, тогда исполнительная служба блокирует средства лица на счетах в банке, чтобы погасить долги.

Итак, по словам Анастасии Шаховец, наличие невыполненных долговых обязательств по судебным решениям — законное основание для блокировки банками счетов клиентов. В то же время заблокировать банковские счета украинцев могут по следующим причинам:

если есть долги и невыполненные обязательства. Самая распространенная причина блокировки — это когда гражданин задолжал банку или другим кредиторам. Например, не оплатил кредиты, алименты на детей или не оплатил штрафы. Тогда банк, после обращения исполнительной службы, блокирует средства на счетах клиента, который имеет задолженность для дальнейшего взыскания необходимой суммы.

если происходят подозрительные финансовые операции. Банк может блокировать счет, если какие-то транзакции будут вызывать подозрение относительно возможного отмывания денег, финансирования терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с движением денег.

по требованию правоохранительных органов. Для этого должно быть постановление в рамках уголовного дела. Тогда финансовое учреждение должно заблокировать счет клиента на период досудебного расследования.

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"Эти основания для блокировки счетов предусмотрены действующим законодательством, и банковские учреждения должны их придерживаться. Но при этом важно обеспечить прозрачность процедуры блокировки и защиту законных прав клиентов", — рассказала Шаховец.

Можно ли разблокировать арестованные счета

По словам юриста, у украинцев есть несколько возможностей для того, чтобы отменить арест своего счета. Например:

Оплатить долг. Если счет заблокировали именно по причине долга, тогда нужно просто погасить задолженность. После этого исполнительной службе нужно будет предоставить квитанцию об уплате, а арест со счета будет снят.

Обжаловать арест в суде. Если есть действительные основания считать, что блокировка счета была неправомерной, можно оспорить это подачей иска в суд.

Обратиться в правоохранительные органы. Если заблокировать счет требовали органы досудебного расследования, тогда стоит узнать о причине, которая побудила их это сделать. Для этого нужно обратиться в правоохранительные органы и попытаться устранить основания, которые стали причиной того, что банковский счет оказался под арестом. Например, гражданин может предоставить доказательства законного происхождения средств.

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