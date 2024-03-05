В НБУ назвали системные банки в 2024 году: какие финучреждения вошли в список

Как сообщили в Национальном банке, в перечень системно важных банков в Украине в 2024 году вошли "ПриватБанк", "Ощадбанк", ПУМБ и еще двенадцать финучреждений.

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Национальный банк Украины (НБУ) провел ежегодный традиционный пересмотр и подтвердил статус системной важности для банков, которые находились в перечне с 2023 года. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба Нацбанка.

Какие банки будут системно важными в 2024 году

В обновленном списке Национального банка есть 15 финансовых учреждений:

"А-Банк";

"Креди Агриколь Банк";

"Кредобанк";

"ОТП банк";

"Ощадбанк";

"Пивденний";

"ПриватБанк";

ПУМБ;

"Райффайзен Банк";

"Сенс Банк";

"Таскомбанк";

"Укргазбанк";

"Укрэксимбанк";

"Укрсиббанк";

"Универсал банк".

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Системно важные банки: что это значит

Если какой-то из банков, которые есть в перечне системно важных обанкротится, тогда это нанесет нанести большой вред финансовой системе Украины или даже спровоцирует крах банковского рынка. Поэтому Нацбанк всегда тщательно проверяет финансовые показатели системных банков.

Сколько действующих банков в Украине

По информации Национального банка, в Украине было 63 действующих банка. В 2023 году прекратили деятельность четыре финансовых учреждения.

Каким банкам украинцы доверяют свои деньги

В начале февраля 2024 года Национальный банк опубликовал статистику, согласно которой украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 1 триллион 234,8 миллиарда гривен.

Самое большое доверие среди всех банков — у "ПриватБанка", поскольку в этом учреждении вкладов от клиентов насчитывается на сумму в 464,1 миллиарда гривен. Всего у банка есть чуть более 24 миллионов вкладчиков.

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Еще 12,8 миллиона вкладчиков доверились "Ощадбанку", сумма вкладов в котором составляет 192,7 миллиарда гривен. Также в лидерах по вкладам есть и частный банк — "Универсал банк" с 8 миллионами вкладчиков на сумму в 85,5 миллиарда гривен.

Напомним, с конца 2022 года в Украине работает общая банковская сеть – Power Banking, в нее вошли системные банки. В этих банках клиенты смогут воспользоваться всеми необходимыми услугами, если возникнут критические ситуации. Ранее Фокус рассказывал, открывают ли украинские банки новые отделения в условиях войны.