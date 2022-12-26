НБУ запускает сеть Power Banking: что будет доступно украинцам во время блэкаута
Нацбанк объединил 14 системно важных банков и создал общую банковскую сеть – Power Banking, которая не перестанет работать даже в условиях полного блэкаута из-за российских обстрелов.
В Украине появилась общая банковская сеть – Power Banking, где есть системные банки и которая будет работать в критических ситуациях, например, во время возможного блэкаута. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Сообщается, что в сеть Power Banking вошли все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети. Сейчас ведутся переговоры о присоединении к сети остальных участников банковского рынка. Пока что в сеть Power Banking входят такие банки:
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Райффайзен Банк;
- Укргазбанк;
- Сенс банк;
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- ОТП банк;
- Универсал банк;
- Южный;
- Кредо банк;
- Таскомбанк;
- А-банк.
Что будет доступно в условиях блэкаута:
- снятие наличных денег (в банкоматах, в кассе);
- платежи, переводы средств (касса, терминалы самообслуживания);
- обмен валют, если есть валюта в кассе;
- консультации менеджеров по финансовым вопросам.
Кроме того, в отделениях сети Power Banking работает "банковский роуминг". В НБУ отмечают: благодаря этому украинцы смогут снять увеличенную сумму денег в банкоматах, чтобы обеспечить себя товарами первой необходимости или создать запас на случай чрезвычайной ситуации.
Как работает банковский роуминг
Услуга предусматривает установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных средств в банкоматах других финансовых учреждений. Как отметил 9 декабря 2022 года замглавы Нацбанка Алексей Шабан, к инициативе присоединились 10 украинских банков. Идея заключается в том, чтобы все банки установили такие же лимиты выдачи наличных средств для владельцев других карт, как и для своих клиентов.
"Лимит может быть 10-20 тысяч. Мы считаем, что этой суммы достаточно не только, чтобы удовлетворить настоящие потребности, но и чтобы сформировать определенный запас наличных денег", — сказал он.
Напомним, ранее в Национальном банке Украины заявляли, что по всей Украине в случае блэкаута будут работать 1035 дежурных отделений системных банков. Узнать, где находится ближайшее отделение, можно на карте по ссылке.
Также Фокус писал, что длительный блэкаут в Украине способен негативно повлиять на банковскую систему.