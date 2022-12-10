В Украине заработал "банкоматный роуминг": снимать наличные средства можно без комиссии

К инициативе присоединились 10 крупнейших украинских банков. Теперь тарифы в банкоматах на выдачу средств карт других банков отменены.

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Крупнейшие украинские банки по инициативе Национального банка Украины ввели "банкоматный национальный роуминг", который предусматривает установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных средств в банкоматах других финансовых учреждений. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По мнению регулятора, это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к своим средствам.

В свою очередь заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан рассказал, что к инициативе присоединились 10 украинских банков. Теперь тарифы в банкоматах на выдачу средств карт других банков отменены.

По его словам, идея заключается в том, чтобы все банки установили такие же лимиты выдачи наличных средств для владельцев других карт, как и для своих клиентов.

"Лимит может быть 10-20 тысяч. Мы считаем, что этой суммы достаточно не только, чтобы удовлетворить настоящие потребности, но и чтобы сформировать определенный запас наличных денег", — отметил он.

Напомним, 8 декабря в НБУ сообщили, что правление решило не менять учетную ставку — она останется на уровне 25% годовых. В случае реализации проинфляционных рисков, нацрегулятор готов усилить монетарные условия для сохранения управляемости курсовых и инфляционных процессов.

Ранее, 29 сентября стало известно, что для украинцев комиссия за международные переводы будет снижена до 3%.