Опять 25: в НБУ рассказали, что будет с учетной ставкой

В случае реализации проинфляционных рисков, нацрегулятор готов усилить монетарные условия для сохранения управляемости курсовых и инфляционных процессов.

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Правление Национального банка Украины решило не менять учетную ставку — она останется на уровне 25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Там сообщили: будет способствовать усилению монетарной трансмиссии, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции в 2023 году.

"Учитывая ожидаемую ценовую динамику, все еще высокие инфляционные ожидания и смещенный вверх баланс рисков, Правление Национального банка решило оставить учетную ставку на уровне 25% и повысить требования к обязательным резервам банков для усиления монетарной трансмиссии", — сказано в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули: в случае реализации проинфляционных рисков, нацрегулятор готов усилить монетарные условия для сохранения управляемости курсовых и инфляционных процессов.

Напомним, в начале июня 2022 года Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 10% до 25% годовых. В январе НБУ установил учетную ставку на уровне 10% годовых. В то время в Нацбанке ожидали, что в 2022 году инфляция замедлится.

Ранее ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз заявлял, что с экономической точки зрения о снижении ставки НБУ вообще не может идти речи, а вот о повышении стоит задуматься.

"Ставка 25% выглядела хорошим шагом в июне. Тогда при тех условиях при той инфляции, когда она еще была 16,4%, и того курса, который тогда официальный был 29,25, а наличный еще 32-33 UAH/USD. Сейчас инфляция ожидается выше 30% в этом году, плюс в следующем тоже точно за 20% (а то и за 30%, хотя НБУ здесь оптимист и пока говорил о 20% с хвостиком). Сейчас ставка 25% выглядит как "ни нашим, ни вашим". То есть, и не устраивает тех, кто хочет "всем кредитов", то есть высказывается за снижение ставки и массовую печать денег. И (такая учетная ставка НБУ, — Фокус) не выполняет функции борьбы с инфляцией, потому что и ниже ожидаемой инфляции, и трансмиссионный механизм очень медленно работает, потому что война. Учетная ставка 25%, действительно, здесь и сейчас выглядит как какое-то очень половинчатое решение", — говорил Евгений Дубогрыз.

Также Фокус писал, что рост ставки НБУ должен подстегнуть повышение стоимости ресурсов, то есть, отразиться на депозитных ставках.