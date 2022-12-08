Знову 25: у НБУ розповіли, що буде з обліковою ставкою

У разі реалізації проінфляційних ризиків нацрегулятор готовий посилити монетарні умови для збереження керованості курсових та інфляційних процесів.

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Правління Національного банку України вирішило не змінювати облікову ставку — вона залишиться на рівні 25% річних. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Там повідомили, що це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтримці курсової стабільності й поступовому зниженню інфляції у 2023 році.

"Із огляду на очікувану цінову динаміку, все ще високі інфляційні очікування та зміщений вгору баланс ризиків, Правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25% і підвищити вимоги до обов'язкових резервів банків для посилення монетарної трансмісії", — йдеться в повідомленні.

У Нацбанку наголосили: у разі реалізації проінфляційних ризиків нацрегулятор готовий посилити монетарні умови для збереження керованості курсових та інфляційних процесів.

Нагадаємо, на початку червня 2022 року Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних. У січні НБУ встановив облікову ставку на рівні 10% річних. На той час у Нацбанку очікували, що 2022 року інфляція сповільниться.

Раніше асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз заявляв, що з економічної точки зору про зниження ставки НБУ взагалі не може йтися, а ось про підвищення варто замислитися.

"Ставка 25% мала вигляд гарного кроку в червні. Тоді за тих умов за тієї інфляції, коли вона ще була 16,4%, і того курсу, який тоді офіційний був 29,25, а готівка ще 32-33 UAH/USD. Зараз інфляція очікується вище за 30% цього року, плюс наступного теж точно за 20% (а то й за 30%, хоча НБУ тут оптиміст і поки що говорив про 20% із хвостиком). Зараз ставка 25% має вигляд як "ні нашим, ні вашим". Тобто і не влаштовує тих, хто хоче "всім кредитів", тобто висловлюється за зниження ставки та масовий друк грошей. І (така облікова ставка НБУ — Фокус ) не виконує функції боротьби з інфляцією, тому що й нижча за очікувану інфляцію, і трансмісійний механізм дуже повільно працює, тому що війна. Облікова ставка 25%, справді, тут і зараз має вигляд якого дуже половинчастого рішення”, — говорив Євген Дубогриз.

Також Фокус писав, що зростання ставки НБУ має підштовхнути підвищення вартості ресурсів, тобто відбитися на депозитних ставках.