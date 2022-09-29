Международные переводы подешевеют: что изменится для украинцев
Для украинцев, в частности, комиссия за перевод денег будет снижена до 3%.
По инициативе Европейской Комиссии в Брюсселе подписано Совместное заявление поставщиков услуг по переводу средств в Украину. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Главная цель документа — расширить возможности для доступных и прозрачных переводов для поддержки украинцев и Украины. В частности, речь идет о:
- снижении комиссий по переводу средств до целевого показателя в 3%;
- снижении общих размеров комиссий за перевод средств во время агрессии России против Украины как в одностороннем, так и в двустороннем порядке;
- раскрытии общих размеров комиссий за перевод средств, в том числе комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленным ЕЦБ и НБУ.
Под совместным заявлением свои подписи поставили главы платежных организаций международных платежных систем и их участники, работающие, в частности, на территории Евросоюза и Украины:
- Visa;
- Mastercard;
- Wise;
- Ria Money Transfer;
- Extrabanca;
- Small World;
- TransferGo;
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- Укргазбанк;
- Райффайзен Банк;
- ПУМБ;
- А-Банк;
- НоваПэй;
- Укрпочта;
- УФГ.
Эти компании и банки согласились создать конкурентоспособные услуги по переводу средств как украинской диаспоре и вынужденным переселенцам из Украины, которые покинули свои дома и уехали за границу из-за военных действий, так и каждому, кто желает поддержать украинцев и перевести средства в Украину.
Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под законом №7668-д о возврате акцизного налога на топливо. В рамках нового закона, акцизные ставки будут следующими:
- бензин – 100 евро;
- дизель – 100 евро;
- биотопливо – 100 евро;
- газ – 52 евро.
Тем временем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выставил новую оценку по экономическим последствиям для Украины от войны. По прогнозам банка, ВВП Украины снизится на 30% уже в этом году. Процесс восстановления украинской экономики в 2023 году оценили в 8%, хотя раньше оценка составляла 25%.