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Экономика

Международные переводы подешевеют: что изменится для украинцев

международные переводы деньги Украина
Фото: Открытые источники | Международные переводы для украинцев подешевеют

Для украинцев, в частности, комиссия за перевод денег будет снижена до 3%.

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По инициативе Европейской Комиссии в Брюсселе подписано Совместное заявление поставщиков услуг по переводу средств в Украину. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Главная цель документа — расширить возможности для доступных и прозрачных переводов для поддержки украинцев и Украины. В частности, речь идет о:

  • снижении комиссий по переводу средств до целевого показателя в 3%;
  • снижении общих размеров комиссий за перевод средств во время агрессии России против Украины как в одностороннем, так и в двустороннем порядке;
  • раскрытии общих размеров комиссий за перевод средств, в том числе комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленным ЕЦБ и НБУ.

Под совместным заявлением свои подписи поставили главы платежных организаций международных платежных систем и их участники, работающие, в частности, на территории Евросоюза и Украины:

  • Visa;
  • Mastercard;
  • Wise;
  • Ria Money Transfer;
  • Extrabanca;
  • Small World;
  • TransferGo;
  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укргазбанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ;
  • А-Банк;
  • НоваПэй;
  • Укрпочта;
  • УФГ.

Эти компании и банки согласились создать конкурентоспособные услуги по переводу средств как украинской диаспоре и вынужденным переселенцам из Украины, которые покинули свои дома и уехали за границу из-за военных действий, так и каждому, кто желает поддержать украинцев и перевести средства в Украину.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под законом №7668-д о возврате акцизного налога на топливо. В рамках нового закона, акцизные ставки будут следующими:

  • бензин – 100 евро;
  • дизель – 100 евро;
  • биотопливо – 100 евро;
  • газ – 52 евро.

Тем временем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выставил новую оценку по экономическим последствиям для Украины от войны. По прогнозам банка, ВВП Украины снизится на 30% уже в этом году. Процесс восстановления украинской экономики в 2023 году оценили в 8%, хотя раньше оценка составляла 25%.