Міжнародні перекази подешевшають: що зміниться для українців

Для українців, зокрема, комісію за переказ грошей зменшать до 3%.

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За ініціативою Європейської комісії у Брюсселі підписано Спільну заяву постачальників послуг з переказу коштів до України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Головна ціль документа — розширити можливості для доступних та прозорих переказів для підтримки українців та України. Зокрема, йдеться про:

зниження комісій з переказу коштів до цільового показника у 3%;

зниження загальних розмірів комісій за переказ коштів під час агресії Росії проти України як в односторонньому, так і двосторонньому порядку;

розкриття загальних розмірів комісій за переказ коштів, зокрема комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених ЄЦБ та НБУ.

Під спільною заявою свої підписи поставили голови платіжних організацій міжнародних платіжних систем та їх учасники, які працюють, зокрема, на території Євросоюзу та України:

Visa;

Mastercard;

Wise;

Ria Money Transfer;

Extrabanca;

Small World;

TransferGo;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укргазбанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ;

А-Банк;

НоваПей;

Укрпошта;

УФГ.

Ці компанії та банки погодилися створити конкурентоспроможні послуги з переказу коштів як українській діаспорі та вимушеним переселенцям з України, які залишили свої будинки та поїхали за кордон через воєнні дії, так і кожному, хто бажає підтримати українців та переказати кошти в Україну.

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський поставив підпис під законом №7668-д про повернення акцизного податку на пальне. В межах нового закону, акцизні ставки будуть такими:

бензин — 100 євро;

дизель — 100 євро;

біопаливо — 100 євро;

газ — 52 євро.

Тим часом Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виставив нову оцінку щодо економічних наслідків для України від війни. За прогнозами банку, ВВП України знизиться на 30% вже цього року. Процес відновлення української економіки у 2023 році оцінили у 8%, хоча раніше оцінка становила 25%.