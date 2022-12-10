В Україні запрацював "банкоматний роумінг": знімати готівку можна без комісії

До ініціативи приєдналося 10 найбільших українських банків. Наразі тарифи у банкоматах на видачу коштів карток інших банків скасовано.

Related video

Найбільші українські банки з ініціативи Національного банку України запровадили "банкоматний національний роумінг", який передбачає встановлення єдиних розширених лімітів і скасування додаткових комісій на зняття готівки у банкоматах інших фінансових установ. Про це повідомляється на сайті НБУ.

На думку регулятора, це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до своїх коштів.

Зі свого боку заступник голови Нацбанку Олексій Шабан розповів, що до ініціативи приєдналися 10 українських банків. Наразі тарифи в банкоматах на видачу коштів карток інших банків скасовано.

За його словами, ідея полягає в тому, щоб усі банки встановили такі ж ліміти видачі готівки для власників інших карток, як і для своїх клієнтів.

"Ліміт може бути 10-20 тисяч. Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не лише щоб задовольнити справжні потреби, але й щоб сформувати певний запас готівки", — зазначив він.

Нагадаємо, 8 грудня в НБУ повідомили, що правління вирішило не змінювати облікову ставку — вона залишиться на рівні 25% річних. У разі реалізації проінфляційних ризиків нацрегулятор готовий посилити монетарні умови для збереження керованості курсових та інфляційних процесів.

Раніше 29 вересня стало відомо, що для українців комісія за міжнародні перекази буде знижена до 3%.