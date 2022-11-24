Банки без света: как и где будут работать отделения при полном блэкауте в Украине

В дежурные отделение уже доставляют необходимое для работы оборудование и обеспечивают резервными каналами связи.

Related video

В Национальном банке Украины разработали план для работы банковской системы в условиях тотального блэкаута. Планируется, что по всей Украине будут работать 1035 дежурных отделений системных банков, безналичные расчеты будут общедоступны, банковскими картами тоже можно будет пользоваться. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что к возможному длительному отсутствию электроснабжения готовились заранее. Поэтому в дежурные отделение уже доставляют необходимое для работы оборудование и обеспечивают резервными каналами связи. Также в отделения привлекут дополнительный персонал и кассовую технику, установят больше банкоматов.

Отмечается, что системные банки уже определили перечень 760 дежурных отделений в Киеве и 275 – в населенных пунктах 22 областей. Узнать, где находится ближайшее отделение, можно на карте по ссылке.

Известно, что будут работать отделения таких банков:

А-Банк;

Альфа Банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Южный;

Приват Банк;

ПУМБ;

Райффайзен банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсалбанк.

"Банки будут формировать графики работы дежурных отделений таким образом, чтобы при необходимости они стали местом убежища для всех, кто в нем будет нуждаться", — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Для снижения нагрузки на отделения, которые будут работать при полном отключении электричества, срок действия платежных карт будут продлевать автоматически. Кроме того, будет отменена повторная идентификация клиентов.

Напомним, после массированного ракетного удара, который был осуществлен ВС РФ 23 ноября, в Украине произошли массовые отключения электричества. Как объяснили в компании "Укрэнерго", целью российских обстрелов в основном были объекты генерации, поэтому возобновление питания страны занимает больше времени, чем в прошлые разы.

24 ноября министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что из-за российских обстрелов 23 ноября остановились две АЭС. В результате чего наблюдается дефицит энергии, однако скоро объекты должны возобновить свою работу.