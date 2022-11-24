Банки без світла: як і де працюватимуть відділення під час повного блекауту в Україні
До чергового відділення вже доставляють необхідне для роботи обладнання та забезпечують резервними каналами зв'язку.
У Національному банку України розробили план роботи банківської системи в умовах тотального блекауту. Планується, що по всій Україні працюватимуть 1 035 чергових відділень системних банків, безготівкові розрахунки будуть загальнодоступними, банківськими картками також можна буде користуватися. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
У Нацбанку наголосили, що до можливої тривалої відсутності електропостачання готувалися заздалегідь. Тому до чергового відділення вже доставляють необхідне для роботи обладнання і забезпечують резервними каналами зв'язку. Також у відділення залучать додатковий персонал і касову техніку, встановлять більше банкоматів.
Зазначається, що системні банки вже визначили перелік 760 чергових відділень у Києві та 275 — у населених пунктах 22 областей. Дізнатися, де знаходиться найближче відділення, можна на карті за посиланням.
Відомо, що працюватимуть відділення таких банків:
- А-банк;
- Альфа Банк;
- Кредобанк;
- ОТП банк;
- Ощадбанк;
- Південний;
- Приват Банк;
- ПУМБ;
- Райффайзен банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрексімбанк;
- УкрСиббанк;
- Універсалбанк.
"Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень так, щоб за необхідності вони стали місцем притулку для всіх, хто його потребуватиме", — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
Для зниження навантаження на відділення, які працюватимуть в умовах повного відключення електрики, термін дії платіжних карток продовжуватимуть автоматично. Крім того, буде скасовано повторну ідентифікацію клієнтів.
Нагадаємо, після масованого ракетного удару, здійсненого ЗС РФ 23 листопада, в Україні відбулися масові відключення електрики. Як пояснили в компанії "Укренерго", метою російських обстрілів здебільшого були об'єкти генерації, тому поновлення живлення країни займає більше часу, ніж у минулі рази.
24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що через російські обстріли 23 листопада зупинилися дві АЕС. Унаслідок чого спостерігається дефіцит енергії, проте незабаром об'єкти мають відновити свою роботу.