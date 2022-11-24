Банки без світла: як і де працюватимуть відділення під час повного блекауту в Україні

До чергового відділення вже доставляють необхідне для роботи обладнання та забезпечують резервними каналами зв'язку.

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У Національному банку України розробили план роботи банківської системи в умовах тотального блекауту. Планується, що по всій Україні працюватимуть 1 035 чергових відділень системних банків, безготівкові розрахунки будуть загальнодоступними, банківськими картками також можна буде користуватися. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку наголосили, що до можливої тривалої відсутності електропостачання готувалися заздалегідь. Тому до чергового відділення вже доставляють необхідне для роботи обладнання і забезпечують резервними каналами зв'язку. Також у відділення залучать додатковий персонал і касову техніку, встановлять більше банкоматів.

Зазначається, що системні банки вже визначили перелік 760 чергових відділень у Києві та 275 — у населених пунктах 22 областей. Дізнатися, де знаходиться найближче відділення, можна на карті за посиланням.

Відомо, що працюватимуть відділення таких банків:

А-банк;

Альфа Банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Південний;

Приват Банк;

ПУМБ;

Райффайзен банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

УкрСиббанк;

Універсалбанк.

"Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень так, щоб за необхідності вони стали місцем притулку для всіх, хто його потребуватиме", — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Для зниження навантаження на відділення, які працюватимуть в умовах повного відключення електрики, термін дії платіжних карток продовжуватимуть автоматично. Крім того, буде скасовано повторну ідентифікацію клієнтів.

Нагадаємо, після масованого ракетного удару, здійсненого ЗС РФ 23 листопада, в Україні відбулися масові відключення електрики. Як пояснили в компанії "Укренерго", метою російських обстрілів здебільшого були об'єкти генерації, тому поновлення живлення країни займає більше часу, ніж у минулі рази.

24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що через російські обстріли 23 листопада зупинилися дві АЕС. Унаслідок чого спостерігається дефіцит енергії, проте незабаром об'єкти мають відновити свою роботу.