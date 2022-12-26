НБУ запускає мережу Power Banking: що буде доступне українцям під час блекауту

Нацбанк об'єднав 14 системно важливих банків та створив спільну банківську мережу – Power Banking, яка не перестане працювати навіть в умовах повного блекауту через російські обстріли.

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В Україні з'явилася спільна банківська мережа – Power Banking, де є системні банки та яка працюватиме у критичних ситуаціях, наприклад, під час можливого блекауту. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Повідомляється, що до мережі Power Banking увійшли всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі. Наразі ведуться переговори про приєднання до мережі решти учасників банківського ринку. Поки що до мережі Power Banking входять такі банки:

ПриватБанк;

Ощадбанк;

Укрексімбанк;

Райффайзен Банк;

Укргазбанк;

Сенс банк;

ПУМБ;

Укрсиббанк;

ОТП банк;

Універсал Банк;

Південний;

Кредо-банк;

Таскомбанк;

А-Банк.

Що буде доступно в умовах блекауту:

зняття готівки (у банкоматах, у касі);

платежі, перекази коштів (каса, термінали самообслуговування);

обмін валют, якщо є валюта у касі;

консультації менеджерів із фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі Power Banking працює "банківський роумінг". В НБУ наголошують: завдяки цьому українці зможуть зняти збільшену суму грошей у банкоматах, щоб забезпечити себе товарами першої потреби або створити запас у разі надзвичайної ситуації.

Як працює банківський роумінг

Послуга передбачає встановлення єдиних розширених лімітів та скасування додаткових комісій на зняття готівки у банкоматах інших фінансових установ. Як зазначив 9 грудня 2022 року заступник голови Нацбанку Олексій Шабан, до ініціативи приєдналися 10 українських банків. Ідея полягає в тому, щоб усі банки встановили такі ж ліміти видачі готівки для власників інших карток, як і для своїх клієнтів.

"Ліміт може бути 10-20 тисяч. Ми вважаємо, що цієї суми достатньо не лише щоб задовольнити справжні потреби, але й щоб сформувати певний запас готівки", — сказав він.

Нагадаємо, раніше у Національному банку України заявляли, що по всій Україні у разі блекауту працюватимуть 1035 чергових відділень системних банків. Дізнатися, де знаходиться найближче відділення, можна на карті за посиланням.

Також Фокус писав, що тривалий блекаут в Україні здатний негативно вплинути на банківську систему.