Банкрути будуть: скільки українських банків можуть "впасти" через війну та блекаут

Українські банки можуть постраждати через погіршення ситуації в економіці країни. Серед 68 українських банків є 20, стан яких дозволяє підозрювати їх слабку стійкість перед ризиками.

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Тривалий блекаут в Україні здатний негативно вплинути на банківську систему. Оскільки, крім обмеженого обслуговування клієнтів, відключення електроенергії призводять до зростання NPL – обсягу неробочих кредитів, оскільки бізнес-клієнти змушені в умовах відключень світла обмежувати свою діяльність (якщо не припиняти її), а отже, все частіше компанії затримуватимуть виплати за кредитами, цим, провокуючи зростання NPL. Зі свого боку, зростання проблемної заборгованості впливатиме і на доходи банків, і на їхню потребу в капіталі. Про це пише Фокус у новій статті "Гроші у пітьмі. Наскільки стійкі банки та чи готові вони зберегти гроші клієнтів".

"У зв'язку з погіршенням економіки банки мають ризики ліквідності, ризики бізнес-моделі. Або простіше – ризики, що не буде коштів для розрахунків із вкладниками. Ризики, що в майбутньому банки не зможуть заробити достатньо, щоб покрити операційні витрати", — зазначає асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Незважаючи на достатній рівень ліквідності в системі, експерти зазначають: на ринку є слабкі банки, які в перспективі можуть бути виведені Нацбанком із ринку (тобто визнані неплатоспроможними). За словами Євгена Дубогриза, це можуть бути банки зі слабкою операційною ефективністю. "Ті, які мають CIR (Cost to Income Ratio, співвідношення операційних витрат до операційних доходів) за підсумками 9 місяців більше 75%. Таких аж 20 із 68-ми. Навряд чи вони всі під загрозою виведення з ринку. Але точно з підвищеним ризиком", — зазначив Євген Дубогриз.

Тож нові банкрутства банків у 2022 році та першій половині 2023 року точно не виключені. Керівник "Юнекс Банку" Іван Світек вважає, що в Україні з ринку можуть вивести до 20 банків.

"Якщо ми хочемо швидко вийти на стабільний економічний розвиток після перемоги у війні, нам вкрай необхідно зберегти банківську систему. Цілком можливо, що внаслідок із ринку підуть до 20 фінустанов, але допустити великих втрат не можна", — наголосив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Нагадаємо, в НБУ повідомили, що, незважаючи на продовження енергетичного терору та масові ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, банківська система зберігає стабільність. "Платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки працюють у штатному режимі. Забезпечується доступ громадян до їхніх коштів, зокрема, через робочі банкомати та каси банківських відділень. За оперативною інформацією, зараз працює понад 1,5 тисячі банківських відділень і понад 3,8 тисячі банкоматів", — повідомили в НБУ.

Раніше Фокус писав, що НБУ повідомив про новий депозит з конвертацією за курсом міжбанківського ринку "гривня-долар-гривня".