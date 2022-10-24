Рулетка від Нацбанку: кому дістануться валютні ризики нового депозиту з конвертацією

НБУ повідомив про новий депозит з конвертацією за курсом міжбанківського ринку "гривня-долар-гривня". Банки вже запускають новий вклад, експерти попереджають: заробити на такому вкладі навряд чи вдасться.

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Новий внесок із конвертацією НБУ анонсував 20 жовтня. У повідомленні Нацбанку йдеться, що громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на терміновий депозит у банку та обов'язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення терміну депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції. Про це пише Фокус у новій статті "Гривна-долар-гривня. Навіщо Нацбанк пропонує депозит з конвертацією замість кеш-доларів".

За оцінками Національного банку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку", — зазначають у Нацбанку.

Банкам такі вклади з конвертацією дуже вигідні. Адже відсотки за ними — мізерні, а валютні ризики взагалі відсутні: банк купує за курсом міжбанку валюту під депозит і потім продає за курсом міжбанку. До того ж може бути заробіток на комісіях.

"Банки не ризикують на курсі, можливо, заробляють на комісії та на ресурсах, тому що це шестимісячний валютний депозит у портфелі банку", — каже головний дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку Антон Курінний.

Як повідомила Фокусу директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько, з новим вкладом банки зароблятимуть на комісіях, які встановлюватимуться на окремі операції. Наприклад, для зняття готівки з рахунку, купівлі чи продажу валюти, переказу коштів тощо.

"Що стосується зміни курсу, то в цьому випадку всі валютні ризики лежать на стороні вкладника. Ні банк, ні НБУ нічого не втрачатимуть. Фінустанова тільки придбає за заявкою клієнта валюту на МВРУ, а через 6 місяців так само продасть її", — зазначає Ганна Золотько.

На думку керівника аналітичного відділу Міжнародної Академії Біржової Торгівлі Андрія Шевчишина, новий внесок не буде особливо популярним серед клієнтів банків. "Вважаю, що такий депозит не дуже буде популярний у населення, тому що його ефективність викликає більше питань, ніж перспектива заробітку. На горизонті 6-12 місяці, дійсно, офіційний курс долара може стрибнути вгору, але ми перебуваємо в жорстких обмеженнях міжбанку та в умовах ручного регулювання курсу. Тож буде чи не буде руху курсу — вирішує не ринок, а НБУ. Тому, чи буде заробіток на депозиті, чи ні — теж фактично вирішує НБУ", — зазначає Андрій Шевчишин.

Він також нагадав, що у кризовий час такі довгострокові інструменти, як вклад на шість чи 12 місяців, як правило, не цікавлять людей.

Найцікавіше — це потенційний прибуток від нового депозиту. Адже її може і не бути навіть у кількості встановленій банком за вкладом ставки 0,01% річних.

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"Якщо курс залишиться незмінним, враховуючи близькі до нуля ставки по депозитах у валюті, за 6 місяців вкладник може отримати на руки навіть менше, ніж вклав, оскільки багато банків встановлюють комісію зі зняття готівки з цього рахунку. депозит у гривні під 16-18% річних стає набагато вигіднішим інвестиційним інструментом", — каже Ганна Золотько.

Раніше Фокус писав, що ближче до грудня 2022 року експерти не відкидають нового витка попиту на валюту і, як наслідок, девальвації гривні.

Як повідомлялося, Нацбанк запровадив чимало обмежень, які не дозволяють відверті спекуляції, знижують обсяг відтоку доларів за кордон і таким чином підтримують певну стабільність валютного курсу.