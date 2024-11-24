В Україні по-новому відкриватимуть і закриватимуть банківські рахунки: що вирішив НБУ

Зміни дадуть змогу фізичним особам, які у зв'язку з хворобою або з інших причин не можуть підписатися власноруч на документах, уникнути можливих проблем під час користування рахунком.

В Україні оновили правила, що стосуються відкриття та закриття рахунків у банках і небанківських установах. Тепер для виконання цих операцій більше не потрібно ставити власноручний підпис. Замість цього клієнти можуть скористатися кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або його аналогами. Про це йдеться в постанові правління Національного банку (НБУ) №135 19 листопада.

Таке рішення пояснюється приведенням законодавства України у відповідність до норм про електронні довірчі послуги, а також необхідністю врегулювання окремих аспектів функціонування платіжного ринку.

Національний банк розширив можливості для небанківських постачальників платіжних послуг. Відтепер вони зможуть відкривати платіжні рахунки іншим небанківським учасникам ринку виключно для виконання платіжних операцій з використанням власних коштів.

Також клієнтів таких організацій звільнили від необхідності особисто підписувати документи на відкриття або закриття рахунків. Замість цього вони, або їхні законні представники, можуть використовувати:

кваліфікований електронний підпис;

цифровий власноручний підпис;

удосконалений електронний підпис із кваліфікованим сертифікатом;

інший електронний підпис, використання якого визначено договором з постачальником платіжних послуг.

"Це дає змогу фізичним особам, які у зв'язку з хворобою або з інших причин не можуть підписатися власноруч на документах, уникнути можливих перешкод під час користування рахунком", — пояснили в НБУ.

Користувачам (представникам користувачів) надано право під час підписання електронних документів використовувати кваліфікований електронний підпис, цифровий власноручний підпис, удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом, а також інший електронний підпис, якщо його використання попередньо визначене договором між користувачем і надавачем платіжних послуг.

Виключили норму, яка передбачає використання зразка власноручного підпису власника рахунка — фізичної особи, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність/доверенної особи/іншої уповноваженої особи, зазначеної в договорі/доверенності/іншому документі під час здійснення операцій за рахунками цих осіб. Це дасть змогу фізичним особам, які у зв'язку з хворобою або з інших причин, не можуть підписатися власноруч на документах, уникнути можливих перешкод під час користування рахунком, кажуть в НБУ.

Також зафіксували приналежність поточних рахунків зі спеціальним режимом їх використання, які відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України, до поточних рахунків.

Останнє нововведення — НБУ уточнив норму щодо осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції.

Без обмежень: які рішення для бізнесу ухвалив НБУ

З 20 листопада Національний банк України пом'якшив валютні обмеження для підтримки міжнародної торгівлі та програм технічної допомоги. Зокрема, скасовано обмеження на терміни поставки товарів для окремих категорій імпорту. Це дає українським підприємствам можливість оплачувати імпортні товари, навіть якщо строки їхньої поставки не визначені, за умови, що:

платежі здійснюються на користь іноземного експортно-кредитного агентства (ЕКА), іноземної держави через уповноважену особу або юридичних осіб, у складі яких є іноземні держави або банки;

участь іноземного ЕКА або держави в забезпеченні операції обов'язкова.

Нагадаємо, 24 листопада 2023 року НБУ презентував монету "Рік Дракона", яку присвятив Збройним силам України.

6 грудня 2023 року Нацбанк випустив пам'ятну монету "Країна супергероїв", яку присвятив волонтерам.