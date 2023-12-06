НБУ випустив пам'ятну монету "Країна супергероїв", яку присвятив волонтерам (фото)

Під час презентації голова Національного банку Андрій Пишний вручив пам’ятні монети волонтерці, керівниці проєкту "Птахи" Таті Кеплер, яка 2022 року отримала відзнаку президента України "Національна легенда України".

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Голова Національного банку України Андрій Пишний презентував нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!", яку НБУ присвятив українським волонтерам, які перераховують кошти, організовують збори грошей, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки, шукають і знаходять шляхи для вирішення найнагальніших потреб захисників та захисниць України. Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацбанку.

Голова Нацбанку Андрій Пишний вручив пам’ятні монети волонтерці, керівниці проєкту "Птахи" Таті Кеплер, яка займається напрямком медичної допомоги військовим.

"Від самого початку війни до волонтерства так чи інакше вже долучився кожен українець. Це настільки вже глибоко в нашому ДНК, що можна сміливо говорити: українці є нацією волонтерів. Тож нова пам’ятна монета — це наша вдячність волонтерам, які допомагали і продовжують допомагати військовим", — сказав Андрій Пишний.

За словами волонтерки, навіть невеликий внесок — важливий і може врятувати чиєсь життя.

"Разом люди творять дива, і наші військові надзвичайно це цінують", — сказала Тата Кеплер.

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Який вигляд має монета

Основним мотивом дизайну пам’ятної монети "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!" стало плетіння маскувальної сітки.

На аверсі монети зображено руки, що плетуть маскувальну сітку.

НБУ випустив пам'ятну монету "Країна супергероїв" Фото: НБУ

"Ми не знаємо чиї вони – жіночі, чоловічі, дитячі. Та це й неважливо. Адже кожен вплів свою стрічку в символічну маскувальну сітку, яка є образом нашої спільної дії та солідарності – бути поруч один з одним та власними руками робити спільну справу заради когось, заради всіх", — розповів Пишний.

Як придбати та скільки коштує монета "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!"

Купити пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!" можна від сьогодні, 6 грудня 2023 року, в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 25 тисяч штук пам’ятних монет, зокрема 10 тисяч штук будуть доступні в перший день продажу.

Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування — "спеціальний анциркулейтед".

На аверсі монети в центрі на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення рук під час плетіння маскувальної сітки, що символічно розкриває зміст волонтерства як однієї з багатьох форм допомоги й всебічної підтримки та є втіленням сили і єдності нації в часи надважких випробувань.

На реверсі монети зображено стилізовану карту України у вигляді маскувальної сітки як символу об’єднаної країни, що "переплетена" та згуртована задля досягнення спільної мети.

Дизайн монети створив молодий художник, студент Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Олександр Резніков, який влітку цього року проходив практику в НБУ. Скульптор — Володимир Атаманчук.

Раніше Національний банк України на честь річниці визволення Херсона випустив нову пам'ятну монету "Антонівський міст".

Також Фокус розповідав, що українським банкам у 2023 році,попри війну, вдалося заробити понад 60 мільярдів доларів.