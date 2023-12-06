НБУ выпустил памятную монету "Страна супергероев", которую посвятил волонтерам (фото)

Во время презентации глава Национального банка Андрей Пышный вручил памятные монеты волонтеру, руководительнице проекта "Птицы" Тате Кеплер, которая в 2022 году получила награду президента Украины "Национальная легенда Украины".

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Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный представил новую памятную монету "Страна супергероев. Спасибо волонтерам!", которую НБУ посвятил украинским волонтерам, которые перечисляют средства, организуют сборы денег, приобретают и доставляют технику, снаряжение, продукты, лекарства, ищут и находят пути для решения насущных потребностей защитников и защитниц Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

Глава Нацбанка Андрей Пышный вручил памятные монеты волонтеру, руководительнице проекта "Птахи" Тате Кеплер, которая занимается направлением медицинской помощи военным.

"С самого начала войны к волонтерству так или иначе уже присоединился каждый украинец. Это настолько уже глубоко в нашем ДНК, что можно смело говорить: украинцы являются нацией волонтеров. Поэтому новая памятная монета — это наша благодарность волонтерам, которые помогали и продолжают помогать военным", — сказал Андрей Пышный.

По словам волонтера, даже небольшой вклад — важен и может спасти чью-то жизнь.

"Вместе люди творят чудеса, и наши военные чрезвычайно это ценят", — сказала Тата Кеплер.

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Как выглядит монета

Основным мотивом дизайна памятной монеты "Страна супергероев. Спасибо волонтерам!" стало плетение маскировочной сетки.

На аверсе монеты изображены руки, плетущие маскировочную сетку.

НБУ выпустил памятную монету "Страна супергероев" Фото: НБУ

"Мы не знаем чьи они — женские, мужские, детские. Но это и неважно. Ведь каждый вплел свою ленту в символическую маскировочную сетку, которая является образом нашего совместного действия и солидарности — быть рядом друг с другом и собственными руками делать общее дело ради кого-то, ради всех", — рассказал Пышный.

Как приобрести и сколько стоит монета "Страна супергероев. Спасибо волонтерам!"

Купить памятную монету "Страна супергероев. Спасибо волонтерам!" можно с сегодняшнего дня, 6 декабря 2023 года, в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Всего через интернет-магазин будет реализовано 25 тысяч штук памятных монет, в частности 10 тысяч штук будут доступны в первый день продажи.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки — "специальный анциркулейтед".

На аверсе монеты в центре на зеркальном фоне размещено стилизованное изображение рук во время плетения маскировочной сетки, что символически раскрывает содержание волонтерства как одной из многих форм помощи и всесторонней поддержки и является воплощением силы и единства нации во времена сверхтяжелых испытаний.

На реверсе монеты изображена стилизованная карта Украины в виде маскировочной сетки как символ объединенной страны, которая "переплетена" и сплочена для достижения общей цели.

Дизайн монеты создал молодой художник, студент Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александр Резников, который летом этого года проходил практику в НБУ. Скульптор — Владимир Атаманчук.

Ранее Национальный банк Украины в честь годовщины освобождения Херсона выпустил новую памятную монету "Антоновский мост".

Также Фокус рассказывал, что украинским банкам в 2023 году, несмотря на войну, удалось заработать более 60 миллиардов долларов.