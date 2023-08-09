Безумная доходность: как украинские банки получили 67,6 млрд гривен (инфографика)

Вопреки влиянию на экономику полномасштабной войны, в 2023 году украинские банки сумели получить прибыль. Лишь 10% банковских учреждений стали убыточными.

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В Национальном банке Украины рассказали о размере прибыли украинских банков, полученной за первое полугодие 2023 года. В частности, платежеспособные банки заработали почти 70 млрд грн. О том, на чем основываются такие доходы, говорится в заметке пресс-службы учреждения.

В НБУ говорят, что за первое полугодие 2023 года банки получили 67,6 млрд грн чистой прибыли. Между тем, в 2022 году в этом периоде у них были убытки в размере 4,6 млрд грн. В НБУ назвали причины роста прибыли украинских банков:

выросли процентные доходы (благодаря высоколиквидным активам);

несущественный рост резервов.

Также НБУ привел ряд показателей деятельности банков:

операционный доход — рост на 35%;

чистый процентный доход — рост на 41%. Рост произошел вопреки росту процентных ставок, отметили в НБУ;

комиссионный доход — рост на 22%;

чистая операционная прибыль — рост на 57%. Размер чистой операционной прибыли достиг 87,4 млрд грн (до отчислений в резервы);

темпы отчислений в резервы под будущие убытки — уменьшение на 92%. Всего сформировано резервов на 103 млрд грн;

рентабельность капитала по состоянию на 1 июля 2023 года — 56%, тогда как год назад — "минус" 4%;

налог на прибыль превысил соответствующий показатель 2021 года, который был самым прибыльным.

Более того, только 8 из 65 (то есть — около 10%) банков стали убыточными, отмечает НБУ. В частности, они понесли убытки в размере 112 млн грн.

Отметим, в обзоре банковского сектора в мае 2023 года НБУ указал, что в течение года войны в Украине с рынка ушли 6 банков. В то же время за первые четыре месяца года финансовый сектор получил прибыль в размере 34 млрд грн — то есть за следующие 4 месяца она выросла вдвое. Почти половина прибыли — вклад "Приватбанка" (16 млрд грн).

Что же касается прибыли Приватбанка за первое полугодие 2023 года, то согласно опубликованному на сайте финучреждения документу "Отдельная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года", чистая прибыль Приватбанка за указанный период составила 29,75 млрд грн.

Обзор банковского сектора — прибыли банков — НБУ Фото: НБУ

Напоминаем, в июне Нацбанк разослал письмо украинским банкам с просьбой предоставить информацию о транзакциях юридических лиц. При этом успокоили, что конкретные карточные операции физических лиц пока проверять не будут.

Тем временем в июле было принято решение о национализации "Сенс Банка", владельцы которого — граждане РФ, в частности российский олигарх Михаил Фридман. Акционеры планируют обжаловать это решение.