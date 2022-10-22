Гривня-долар-гривня. Навіщо Нацбанк пропонує депозит із конвертацією замість кеш-доларів

НБУ разом із банками з 21 жовтня пропонує громадянам захист від валютних коливань за допомогою вкладу, де на розміщення до банку йде гривня, потім вона конвертується у долари за курсом міжбанку, а через півроку чи рік сума знову конвертується у гривню. Фокус дізнався, що це за депозит і чи справді він захистить від курсових стрибків.

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Складна ситуація на валютному ринку, де попит перевищує пропозицію, змушує регулятора шукати нові способи відволікання громадян від готівки. Раніше НБУ вже впровадив один механізм, який трохи загасив ажіотаж на готівковому ринку. Йдеться про депозит, коли громадяни можуть розмістити до 100 тис. грн на три місяці, а отримати назад після закінчення терміну вкладу не гривню, а валютний еквівалент за курсом банку.

Новий винахід Нацбанку – внесок із конвертацією, який, як анонсовано, захистить українців від коливань курсу.

Дивна птиця. Для чого Нацбанку новий депозит з конвертацією "гривня-долар-гривня"

Новий вид вкладу НБУ анонсував 20 жовтня. У повідомленні Нацбанку йдеться, що громадяни отримають можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на терміновий депозит у банку та обов'язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення терміну депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції. Нововведення затверджено постановою НБУ від 20 жовтня 2022 р. № 222, яка вже набула чинності з 21 жовтня 2022 року.

"Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються. Процентна ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, термін депозиту – від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання. За оцінками Національного банку, такий інструмент створить для громадян додаткову альтернативу вкладенню коштів у готівкову іноземну валюту, що сприятиме зменшенню попиту на неї, стабілізації очікувань та зниженню тиску на курс у готівковому сегменті валютного ринку", — зазначають у Нацбанку.

Щоб громадяни рідше купували долари в обмінниках та банках, ухвалили рішення запровадити вклад, прив'язаний до курсу міжбанківського валютного ринку.

"Запуск нової депозитної програми – вагомий крок Нацбанку, спрямований на зниження ажіотажу на готівкову валюту. Ми розуміємо: якщо попит на готівкові долари перевищує пропозицію, то це стає фактором зростання вартості долара та одночасно послаблення гривні. У непростий для країни час НБУ намагається, за можливості, "зацементувати" свердловини валютної дестабілізації", — оцінив рішення Нацбанку щодо запуску нового вкладу Борис Рафалович, заступник голови правління з роздрібного бізнесу Cominbank.

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На його думку, сьогодні вже є два нові банківські продукти, спрямовані на зниження тиску на гривню. Йдеться про депозит на 100 тис. грн з конвертацією в долари та про депозит з конвертацією за міжбанківським курсом. "Це, фактично, "гребля", що стримує доларову гарячку", — вважає Рафалович.

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Тобто головна ідея полягає в тому, щоб громадяни відмовилися від купівлі готівкових доларів. Таким чином, мета – зниження попиту та стабілізація курсу готівкового валютного ринку. Формально на депозитному рахунку будуть долари, водночас і вносити на рахунок і забирати з нього після закінчення терміну вкладу громадяни будуть гривню.

А ось курс обміну – цікаве питання. Виходить, що це курс міжбанку, який сьогодні встановлює Нацбанк – зараз це 36,57 UAH/USD. Якщо ж за час знаходження грошей на депозитному рахунку (а термін вкладу 6 або 12 місяців – на вибір клієнта) НБУ змінить курс, то при видачі вкладу конвертація у гривні може відбуватися вже за іншим курсом. Таким чином, якщо в НБУ вирішать провести корекцію міжбанківського курсу у бік ослаблення гривні, наприклад, до 40 UAH/USD, то вкладнику виплатять уже за новим курсом. Якщо ж НБУ ухвалить рішення зміцнити гривню, скажімо, до 34 UAH/USD, то на руки клієнт отримає менше, ніж відправляв до банку за курсом 36,57 UAH/USD.

У банках нововведення оцінили позитивно. Вже 20 жовтня у ПриватБанку повідомили про те, що такий внесок запускається з 21 жовтня. Ставка за вкладом – 0,01% річних. Також з 26 жовтня внесок із конвертацією "гривня-долар-гривня" з'явиться в Ощадбанку.

[ + – ] Банки починають пропонувати клієнтам депозит з конвертацією "гривня-долар-гривня", в перший же день дії постанови НБУ ПриватБанк запустив новий вид вкладу Фото: УНІАН

"Тримісячний депозит з конвертацією гривня-долар США став досить популярним і дозволив знизити котування на готівковому ринку, тому думаю, що новий вид вкладу також спрямований на стабілізацію готівкового ринку та можливості запобігати валютному ризику", — вважає Антон Курінний, головний дилер департаменту казначейства і фінансових інститутів ОТП Банку

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У банках вважають, що високою є ймовірність швидкого активного запуску багатьма гравцями ринку нового депозиту з конвертацією.

Запропонований вид "конвертаційного" депозиту — це нова опція з хеджування (або простіше, страхування) валютних ризиків для клієнта. Інакше кажучи, у громадян з'явиться ще одна можливість для економії своїх заощаджень, а популярність нового продукту залежатиме від комерційної вигоди для вкладника. Новий вид депозитів – це нові можливості банків залучити якомога більше нових клієнтів. Cominbank планує вже за 2-3 тижні запропонувати клієнтам новий вид депозитів з конвертацією", — зазначив Борис Рафалович.

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Банкам вклади з конвертацією дуже вигідні. Адже відсотки за ними – мізерні, а валютні ризики взагалі відсутні: банк купує за курсом міжбанку валюту під депозит і потім продає валюту за курсом міжбанку. До того ж може бути непоганий заробіток на комісіях.

"Банки не ризикують на курсі, можливо, заробляють на комісії та на ресурсах, тому що це шестимісячний валютний депозит у портфелі банку", — каже Антон Курінний.

За словами Ганни Золотько, з новим вкладом банки зароблятимуть на комісіях, які встановлюватимуться на окремі операції. Наприклад, для зняття готівки з рахунку, купівлі чи продажу валюти, переказу коштів тощо.

"З досвіду запущеної раніше схеми купівлі валюти з розміщенням на тримісячному вкладі можу припустити, що загальна вартість становитиме 1,5-3% від суми вкладу. Щодо зміни курсу, то в даному випадку всі валютні ризики належать стороні вкладника. Ні банк, ні НБУ нічого не втрачатимуть. Фінустанова тільки придбає за заявкою клієнта валюту на МВРУ, а через 6 місяців так само продасть її", — розповіла Фокусу Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

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На думку керівника аналітичного відділу Міжнародної Академії Біржової Торгівлі Андрія Шевчишина, новий внесок не буде особливо популярним серед клієнтів банків.

"Вважаю, що такий депозит не дуже буде популярний у населення, тому що його ефективність викликає більше питань, ніж перспектива заробітку. На горизонті 6-12 місяців, дійсно, офіційний курс долара може стрибнути вгору, але ми перебуваємо в жорстких обмеженнях міжбанку та в умовах ручного регулювання курсу. Тож буде чи не буде рух курсу — вирішує не ринок, а НБУ. Тому, чи буде заробіток на депозиті чи ні – теж, фактично, вирішує НБУ ", – зазначає Андрій Шевчишин.

Він також нагадав, що у кризовий час такі довгострокові інструменти, як вклад на шість чи 12 місяців, як правило, не цікавлять людей.

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Найцікавіше – це потенційний прибуток від нового депозиту. Адже його може і не бути навіть у кількості, встановленій банком, за вкладом ставки 0,01% річних.

"Якщо курс залишиться незмінним, з огляду на близькі до нуля ставки за депозитами у валюті, за 6 місяців вкладник може отримати на руки навіть менше, ніж вклав, оскільки багато банків встановлюють комісію зі зняття готівки з поточного рахунку. Заробити в такому разі не вийде, а депозит у гривні під 16-18% річних стає набагато вигіднішим інвестиційним інструментом ", — каже Ганна Золотько. Співрозмовниця Фокусу пояснила, що Національний банк в умовах наявних обмежень шукає нові способи дати українцям вибір. Але, зрештою, новий вид вкладу виглядає досить складним для пересічного громадянина.

[ + – ] При ставці 0,01% річних ні про яке покриття інфляції за допомогою вкладу з конвертацією не може бути й мови Фото: УНІАН

"На мою думку, цільова аудиторія вкладу з конвертацією — це фінансово обізнані та заможні українці. Саме для них може спрацювати мотивація у вигляді необмеженої суми, на яку можна придбати валюту", — вважає експерт.

Ще один важливий нюанс: внесок із конвертацією не захистить від інфляції, яка за підсумками 2022 року перевищить 30%. За ставки 0,01%, як уже зазначено, заробітку у вкладника не буде, і в результаті, у кращому разі, за умови офіційної девальвації, клієнт отримає деяку індексацію вкладу з урахуванням нового курсу, встановленого НБУ.

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