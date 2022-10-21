Жодної стабільності. Яким буде курс долара у 2023 році

Прогнози щодо курсу долара в Україні взимку 2022 року та 2023 року сповнені застережень і гіпотез. Але головним залишається чинник війни й експортного потенціалу країни. Фокус дізнався, що зараз із валютним курсом і яких змін можна чекати.

Related video

Курсові коливання на валютному ринку України продовжуються з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Тоді, на початку вторгнення, курс продажу на готівковому ринку був на позначці 28,36 USDUAH/USD. Потім гривня пережила кілька девальваційних стрибків, і в жовтні середньозважений курс продажу готівкового долара становив 40,9 UAH/USD.

Загалом за січень-жовтень 2022 року гривня девальвувала на 48,88%.

Утім, для країни, яка бореться з агресією вже майже вісім місяців, це не надто страшне значення просідання курсу. Хоча в середині березня українські топчиновники ще й припускали, що курс можна стабілізувати на тій позначці, на якій він був на початку війни, тобто близько 29 UAH/USD. Тоді в ефірі телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко сказав, що Національний банк України має всі передумови для збереження стабільного курсу гривні, оскільки "були створені умови, що забезпечують стабільність гривні".

Коли долар ще не по 50. Чому зріс курс долара в Україні

Основна причина стрімкого зростання курсу долара до гривні навесні-літом 2022 року — війна, через що суттєво скоротилися обсяги виробництва (багато підприємств змушені були зупинитися) й обсяги експорту. Зокрема, йдеться про заблоковані Росією морські порти України, адже перший великий суховантаж із зерном залишив порт Одеси лише 1 серпня, а до цього жодне судно не могло залишити порти регіону. Постачання ж через Дунай не могли забезпечити Україні серйозних обсягів експорту і, відповідно, валютної виручки.

За даними Мінагро, за 7,5 місяця український кордон перетнуло 23 млн тонн агропродукції. Причому з 1 серпня до 30 вересня через порти Великої Одеси було відвантажено 5,5 млн тонн аграрної продукції на 241 кораблях.

Важливо

Зерновий коридор працює: скільки зерна вивозять аграрії з України

Незважаючи на те, що ситуація з вивезенням зерна дещо стабілізувалася, вивозити все ще не можна морем нічого, крім деяких видів агропродукції, а залізничні перевезення не можуть забезпечити необхідний темп для експортерів. Крім того, і самі підприємства часто вже не виробляють довоєнного обсягу продукції, що пов'язано і з воєнними діями, і з міграцією працівників, і з нестачею оборотних коштів у бізнесу. Це все впливає на надходження валюти в Україну, а значить, і на валютний курс. Хоча на міжбанківському ринку курс і зафіксовано, але готівковий курс відбиває всі негативні тенденції, які привнесла війна й агресія Росії проти України.

[ + – ] Зміна курсу долара в Україні

Однак НБУ зробив чимало, щоб, як кажуть, долар "не коштував 50 гривень". Насамперед, ідеться про активну участь Нацбанку в торгах на валютному ринку, коли НБУ виходить на ринок із пропозицією валюти. Також Нацбанк запровадив чимало обмежень, які не дозволяють відверті спекуляції, знижують обсяг відтоку доларів за кордон і таким чином підтримують певну стабільність валютного курсу. Наприклад, на початку вересня постановою НБУ №197 було введено в дію правила для бізнесу: для здійснення розрахунків в іноземній валюті підприємство має спочатку використати іноземну валюту, що є в нього, а далі за необхідності купувати її на валютному ринку України.

[ + – ] НБУ послідовно вводив у 2022 році на ринку нові правила, що впливало на підтримку курсової стабільності Фото: УНІАН

Також НБУ врегулював відтік валюти через карти клієнтів-фізособ, коли наприкінці вересня постановою №211 повернув раніше вже чинну заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки закордонних банків. Але українці можуть переказувати кошти за кордон для оплати навчання, лікування, аліментів. Зазначені заходи вплинули на обсяги відтоку грошей із рахунків українських банків, що підтримало гривню, і курс не лише не зріс надто сильно, а й навіть зміцнився протягом вересня – першої половини жовтня (див. інфографіку).

Що з курсом долара: чи перевалить курс долара за 50 гривень до зими

На початку осені курс на готівковому ринку підскочив, і експерти пояснювали наближенням курсу до позначки 45 UAH/USD дефіцитом готівкових доларів у банках. Нині ж, у середині жовтня, цей чинник уже не впливає на курсові коливання. Причина — готівка вже є в продажу, а дефіциту, за словами опитаних Фокусом експертів, уже немає. Однак не виключений новий виток зростання попиту на готівкові долари ближче до грудня.

Важливо

Дефіцитний долар. Як нові правила НБУ допоможуть українцям купувати готівкову валюту

"Поки проблем із готівковою валютою на ринку немає. І найближчого місяця навряд чи її можна очікувати. Попит на готівкову валюту з боку банків, щоправда, може зрости в другій половині листопада, коли на ринок потрапить більший попит із боку вкладників, які купували валюту з розміщенням на депозиті в серпні. Але навряд чи це зможе спричинити повторення вересневої ситуації, хоча деяке зростання готівкового курсу все ж таки цілком імовірне", — пояснила Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку".

[ + – ] На початку осені курс на готівковому ринку підскочив до 45 UAH/USD через дефіцит кеш-валюти Фото: Facebook / НБУ

Як повідомив Фокус Герман Марченко, директор департаменту казначейства Cominbank, Національний банк поступово задовольнив попит на готівкову валюту, проводячи інтервенції для системно важливих банків.

"Зараз гострої потреби в якихось екстрених, пожежних інтервенціях немає", — вважає Марченко.

Антон Курінний, головний дилер департаменту казначейства та фінансових інститутів "ОТП Банку", зазначив, що котирування на кеш-ринку знизилися з 43,00 до 40,50/41,00 UAH/USD, що трохи заспокоїло українців.

"Це вдалося зробити за допомогою аукціонів НБУ з підкріплення кас банків готівкою. НБУ продав банкам на підкріплення понад 300 мільйонів доларів, також Нацбанк дозволив фізичним особам купувати більше через валютний депозит (збільшили суму купівлі до 100 тисяч гривень на місяць в одному банку)", — каже Антон Курінний.

[ + – ] У березні 2022 року готівковий курс долара був на позначці 29 UAH/USD, надії на повернення колишнього курсу немає Фото: УНІАН

Водночас на міжбанку Нацбанк активно підтримує банки, коли виходить на ринок із пропозицією доларів.

"Попит продовжує домінувати над пропозицією, хоча в перші два тижні жовтня дисбаланс трохи ослабнув — чистий продаж іноземної валюти НБУ в середньому становив $614 млн. Це на 15-20% менше, ніж наприкінці вересня", — зазначила Ганна Золотько.

Важливо

Валюта під депозит: у банках розповіли, як купити долари через розміщення вкладу

Експерти наголошують: поки триває війна, сподіватися на серйозне зміцнення гривні неможливо. Тобто поки говорити про те, що долар коштуватиме менше, неможливо.

"Тенденції воєнного часу не дають останнім часом навіть дня на зміцнення національної валюти — постійний тиск на гривню та міжнародні резерви триває, і поки ми не бачимо факторів, щоб ситуація на ринку змінилася в інший бік. НБУ щодня бере участь у торгах і задовольняє потреби імпорту країни. Щотижня НБУ продає по $500-700 млн на потреби країни", — каже Антон Курінний.

Під час війни ніхто не розраховує, що гривня почне зміцнюватись. Хоча до кінця 2022 року високі шанси, що сильної зміни курсу долара не буде.

Точних даних, як може змінитися курс долара в Україні взимку, звісно, ніхто не може надати. Експерти, опитані Фокусом, кажуть, що багато залежить від ситуації з обсягами зернового й іншого експорту, стабільним отриманням Україною міжнародної фінансової допомоги, а також, чи наважиться Нацбанк відпустити курс долара на міжбанку, який сьогодні зафіксовано на позначці 36,56 UAH/USD.

На думку керівника аналітичного відділу Міжнародної Академії Біржової Торгівлі Андрія Шевчишина, є можливість зміни курсу міжбанку, але курс не відправлять у вільне плавання.

"У разі підвищення курсу міжбанку готівковий курс також вирушить вгору, але не так швидко, як було до цього", — вважає Андрій Шевчишин.

Важливо

Долар уже 45: як заяви Кремля відбилися на валютному курсі в Україні

Так чи інакше, є висока ймовірність, що до кінця 2022 готівковий курс залишиться в межах 40,5-44 UAH/USD.

"Є підстави вважати, що до кінця року НБУ вдасться утримати національну валюту від різких коливань. Проте обсяги валютних інтервенцій НБУ навряд чи суттєво зростуть. Іншими словами, ситуація станом на сьогодні, ймовірно, збережеться до кінця року: попит і пропозиція валют будуть більш-менш збалансованими, коливання курсу гривні будуть у межах 3%, але слід мати на увазі, що головний фактор, який впливатиме на курс, це перебіг воєнних дій, і похідний від них — соціально-психологічний настрій громадян, особливо в контексті невпинного ракетного та "шахідного" терору Росії", — підкреслив Герман Марченко.

Високий рівень невідомості: яким буде курс долара у 2023 році

У держбюджеті на 2023 рік уряд заклав курс долара на рівні 42,2 UAH/USD. Економісти Групи ICU вважають, що у 2023 році курс долара досягне позначки 45 UAH/USD. Поки що ніхто не озвучив припущення, що гривня наступного року може зміцнитися. Можливо, тому що всі прогнози аналітики, і уряду, і приватних компаній будують на гіпотезі, що війна в Україні триватиме весь 2023 рік.

Герман Марченко пояснив — аби зміцнити гривню, необхідно знизити попит на іноземну валюту. А для цього, за словами експерта, потрібні умови:

корінний перелом у війні, відновлення, де можливо, ділової та бізнес-активності чітка й ефективна стратегія щодо економічного відновлення України, в тому числі, за допомогою іноземних інвестицій баланс державного бюджету вже у 2023 році, покриття "діри" між надходженнями та видатками (згідно з проєктом держбюджету, різниця в бюджеті становить близько $500 млрд) зростання доходів громадян орієнтовно на 15–20%.

"Насправді фактор (впливи на валютний курс) лише один — терміни, за Україна переможе у війні з агресором. Адже всі інші фактори, які безпосередньо впливають на курс, залежать саме від нього. Коли та як виплачуватимуться репарації, які будуть обсяги зовнішніх інвестицій, яким буде післявоєнне співвідношення експорту й імпорту, як багато коштів потрібно країні для відновлення та якими будуть джерела фінансування? Питань дуже багато, і жодне з них поки що немає чіткої відповіді. Ми переживаємо дуже складний період абсолютної невизначеності, так що робити які-небудь прогнози не просто важко, а неможливо”, — пояснила Ганна Золотько.

[ + – ] Новий голова НБУ Андрій Пишний поки не анонсував зміну зафіксованого за попереднього розділу курсу на міжбанку Фото: УНІАН

Андрій Шевчишин каже, що вирішальними для того, яким буде валютний курс у 2023 році, будуть два фактори: зовнішня допомога та період активної фази війни.

Що стосується можливості зміцнення курсу у 2023 році, наприклад, до позначки 39 UAH/USD, то для цього, як уже було зазначено вище, потрібна низка важливих передумов, основними з яких є закінчення воєнних дій, відновлення активної роботи підприємств, приплив великих обсягів валютного фінансування на відновлення країни.

"Нам буде потрібно багато імпорту, технологічного, у тому числі, тому інвестиції, репарації та контрибуції — обов'язкові умови для стабільності ринку. Також дуже важливо, щоб у цей період відповідною була політика НБУ та Мінфіну", — резюмував Андрій Шевчишин.

Важливо