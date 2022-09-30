В Україні скасували переказ грошей з гривневих карток на закордонні: НБУ вводить нові правила

При цьому українці й надалі зможуть переказувати кошти за кордон для оплати навчання, лікування, аліментів.

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Національний банк України з 5 жовтня повертає заборону на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки закордонних фінустанов. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Як зазначається, що переказ грошей за кордон Р2Р-переказом, який був дозволений з квітня 2022 року, дозволив українцям підтримати під час найтяжчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через новий напад Росії на Україну. Але зараз у Нацбанку вважають, що роль такого інструменту для підтримки громадян за кордоном зменшується, а ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються.

"Враховуючи це, такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які важливі, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель", — йдеться у повідомленні.

При цьому українці й надалі зможуть переказувати кошти за кордон на оплату:

навчання (на рахунки навчальних закладів);

лікування, транспортування хворих;

витрат, пов'язаних зі смертю;

аліментів.

Також НБУ підтримав запити громадян і дозволив із 1 жовтня переказувати гроші за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента, яка відповідно до наданих навчальним закладом повноважень здійснює прийом коштів.

Також мешканці України зможуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта. Крім того, збережено дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту у розмірі 100 тис. гривень (в еквіваленті).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з ініціативи Європейської Комісії у Брюсселі підписано Спільну заяву постачальників послуг із переказу коштів в Україну. У Нацбанку пояснили, що головна мета документу — розширити можливості доступних і прозорих переказів для підтримки українців та України. Зокрема, йдеться про:

зниження комісій з переказу коштів до цільового показника 3%;

зниження загальних розмірів комісій за переказ коштів під час агресії Росії проти України як в односторонньому, так і двосторонньому порядку;

розкриття загальних розмірів комісій за переказ коштів, зокрема комісій, що застосовуються до обмінних курсів євро або гривні, встановлених ЄЦБ та НБУ.

Також Фокус писав, чи загрожують українським банкам банкрутства через війну та кризу.