В Украине отметили перевод денег с гривневых карт на заграничные: НБУ вводит новые правила

При этом украинцы и дальше смогут переводить средства за границу для оплаты обучения, лечения, алиментов.

Related video

Национальный банк Украины с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты заграничных финучреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, что перевод денег за границу по Р2Р-переводу, который был разрешен с апреля 2022 года, позволил украинцам поддержать во время тяжелейшего периода своих близких, вынужденно переехавших в другие страны из-за нового нападения России на Украину. Но сейчас в Нацбанке считают, роль такого инструмента для поддержки граждан за рубежом уменьшается, а риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются.

"Учитывая это, такая мера будет способствовать защите международных резервов Украины, которые важны, в частности, для бесперебойной работы экономики и для осуществления оборонных закупок", — говорится в сообщении.

При этом украинцы и дальше смогут переводить средства за границу для оплаты:

обучения (на счета учебных заведений)

лечения, транспортировки больных

расходов, связанных со смертью

алиментов.

Также НБУ поддержал запросы граждан и разрешил с 1 октября переводить деньги за границу для оплаты обучения на счет юридического лица-нерезидента, которое в соответствии с предоставленными учебным заведением полномочиями осуществляет прием средств.

Также жители Украины смогут переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков, независимо от страны фактического пребывания клиента. Кроме того, сохранено разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Напомним, ранее стало известно, что по инициативе Европейской Комиссии в Брюсселе подписано Совместное заявление поставщиков услуг по переводу средств в Украину. В Нацбанке объяснили, что главная цель документа — расширить возможности для доступных и прозрачных переводов для поддержки украинцев и Украины. В частности, речь идет о:

снижении комиссий по переводу средств до целевого показателя в 3%;

снижении общих размеров комиссий за перевод средств во время агрессии России против Украины как в одностороннем, так и в двустороннем порядке;

раскрытии общих размеров комиссий за перевод средств, в том числе комиссий, применяемых к обменным курсам евро или гривны, установленным ЕЦБ и НБУ.

Также Фокус писал, грозят ли украинским банкам банкротства из-за войны и кризиса.