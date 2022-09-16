Под ударом: грозит ли украинским банкам банкротства из-за войны и кризиса

Спровоцированный войной экономический кризис будет оказывать негативное влияние на финансовый сектор еще долгое время,

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Украинские банки продолжают работать и даже восстанавливают услуги, которые были прекращены из-за войны. Но вторжение РФ все же увеличило риски банкротств финансовых учреждений. Об этом сказано в проекте закона о государственном бюджете на 2023 год (№8000).

В частности, в документе от Министерства финансов сказано, что банкротство банков в Украине может начаться уже после войны. Отмечается, что пока что меры со стороны государства и НБУ значительно смягчают существующие риски.

"Но после окончания военного положения и отмены действия введенных защитных механизмов для банковского сектора есть вероятность реализации рисков банкротства банков", — сказано в документе.

Кроме того, спровоцированный войной экономический кризис будет оказывать негативное влияние на финансовый сектор еще долгое время, поэтому оценка последствий возможна только после стабилизации макроусловий.

"НБУ ожидает, что большинство банков сможет самостоятельно восстановить капитал благодаря будущим прибылям. Остальным может потребоваться докапитализация от акционера", — добавили в Минфине.

Напомним, правление НБУ 9 августа приняло решение об отнесении АО "Банк Січ" к категории неплатежеспособных. Причина – банк не вернул кредиты рефинансирования.

Как ранее писал Фокус, 2 июня НБУ признал Мегабанк неплатежеспособным. Причиной вывода Мегабанка с рынка стала дыра в капитале в несколько миллиардов, образовавшаяся задолго до российского вторжения.