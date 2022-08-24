Им нужны деньги: будут ли в Украине в 2022 году новые банкротства банков

Банки в Украине продолжают работать и оказывать довольно широкий спектр услуг физлицам и бизнесу. Но новые банкротства банков в Украине до конца войны эксперты не исключают.

Несмотря на не раз озвученные опасения, банковский сектор все шесть месяцев полномасштабной войны в Украине оставался достаточно стабильным и высоколиквидным. В НБУ отметили, что чистые активы банков за второй квартал выросли на 3,3% и приблизились к довоенному уровню. Средства клиентов остаются главным источником стабильного фондирования банков. Однако эксперты не исключают, что в военное время будут новые банкротства банков. Об этом идет речь в новой статье Фокуса "Самый трудный год. Как изменились цены, курс, банки в Украине через шесть месяцев после вторжения РФ".

"В целом по сектору мгновенная ликвидность достаточна – это означает, что у большинства банков, особенно крупных, достаточно средств, чтобы осуществлять платежи и в случае необходимости полностью отдавать депозиты. Причем достаточной является и гривневая, и валютная ликвидность", — объяснил Фокусу ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Но, по его словам, приток средств населения и бизнеса в банки замедлился, многие заемщики прекратили обслуживать кредиты. Поэтому часто у банков не так много средств для кредитования, даже в рамках государственных программ.

"В целом ситуация в секторе сейчас стабильная. Но угрозы для отдельных банков есть, особенно, для тех, кто имеет большие (по сравнению с активами) объемы существенно подорожавшего рефинансирования НБУ. И для тех банков, у кого в обязательствах большая доля текущих счетов бизнеса и депозитов населения по требованию", — говорит Евгений Дубогрыз. Он не исключил, что в ближайшие месяцы будут новые банкротства банков.

Пока за время полномасштабной войны Украины с Россией НБУ признал неплатежеспособными два банка – Мегабанк и банк "Січ".

[ + – ] Мегабанк стал проблемным задолго до начала войны в Украине, отмечают эксперты

"Мегабанк и "Січ" — точно не последние "военные банкротства" банков. Банки покидают рынок и в мирное время – кто-то не выдерживает конкуренции, кто-то недооценивает риски. Чем дольше идет война – тем больше рисков неплатежеспособности отдельных банков. Сейчас ситуация такова, что крупнейшим банкам неплатежеспособность не грозит. Они имели и большой запас прочности до 24/02, и многие крупные банки даже повысили операционную эффективность – уменьшили расходы, увеличили объемы чистых комиссионных доходов, плюс зарабатывают на моменте на высокой ставке по депозитным сертификатам НБУ", — уверен эксперт.

Напомним, правление НБУ 9 августа приняло решение об отнесении АО "Банк Січ" к категории неплатежеспособных. Причина – банк не вернул кредиты рефинансирования.

Как ранее писал Фокус, 2 июня НБУ признал Мегабанк неплатежеспособным. Причиной вывода Мегабанка с рынка стала дыра в капитале в несколько миллиардов, образовавшаяся задолго до российского вторжения.