Їм потрібні гроші: чи будуть в Україні в 2022 році нові банкрутства банків

Банки в Україні продовжують працювати та надавати досить широкий спектр послуг фізособам та бізнесу. Але нових банкрутств банків в Україні до кінця війни експерти не відкидають.

Попри неодноразово озвучені побоювання, банківський сектор усі шість місяців повномасштабної війни в Україні залишався досить стабільним та високоліквідним. У НБУ зазначили, що чисті активи банків за другий квартал зросли на 3,3% і наблизилися до довоєнного рівня. Кошти клієнтів залишаються основним джерелом стабільного фондування банків. Проте експерти не відкидають, що у воєнний час будуть нові банкрутства банків. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Найважчий рік. Як змінилися ціни, курс, банки в Україні через шість місяців після вторгнення РФ".

"Загалом по сектору миттєва ліквідність достатня — це означає, що більшість банків, особливо великих, мають достатньо коштів, щоб здійснювати платежі і в разі потреби повністю віддавати депозити. Причому достатньою є і гривнева, і валютна ліквідність", — пояснив Фокусу асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

Але, за його словами, приплив коштів населення та бізнесу до банків сповільнився, багато позичальників припинили обслуговувати кредити. Тому часто банки мають не так багато коштів для кредитування, навіть у межах державних програм.

"Загалом ситуація в секторі зараз стабільна. Але загрози для деяких банків є, особливо, для тих, хто має великі (порівняно з активами) обсяги рефінансування НБУ, що істотно подорожчало. І для тих банків, у кого в зобов'язаннях велика частка теперішніх рахунків бізнесу та депозитів населення на вимогу", — каже Євген Дубогриз. Він не відкинув, що найближчими місяцями будуть нові банкрутства банків.

Поки за час повномасштабної війни України з Росією НБУ визнав неплатоспроможними два банки — Мегабанк та банк "Січ".

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"Мегабанк і "Січ" — точно не останні "воєнні банкрутства" банків. Банки залишають ринок і в мирний час — хтось не витримує конкуренції, хтось недооцінює ризики. Чим довше йде війна — тим більше ризиків неплатоспроможності деяких банків. Зараз ситуація така, що найбільшим банкам неплатоспроможність не загрожує, вони мали й великий запас міцності до 24/02, і багато великих банків навіть підвищили операційну ефективність — зменшили витрати, збільшили обсяги чистих комісійних доходів, плюс заробляють на моменті на високій ставці за депозитними сертифікатами НБУ", — впевнений експерт.

Нагадаємо, правління НБУ 9 серпня ухвалило рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Причина — банк не повернув кредити на рефінансування.

Як раніше писав Фокус, 2 червня НБУ визнав Мегабанк неплатоспроможним. Причиною виведення Мегабанку з ринку стала дірка в капіталі кілька мільярдів, що утворилася задовго до російського вторгнення.