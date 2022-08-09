Ще один банкрут: НБУ визнав банк "Січ" неплатоспроможним

Правління НБУ сьогодні ухвалило рішення про віднесення АТ "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Причина — банк не повернув кредити на рефінансування.

Банк "Січ" 9 серпня був визнаний неплатоспроможним, а отже, до банку входить тимчасова адміністрація — банк переходить до управління Фонду гарантування вкладів фізосіб. Як повідомляють у Нацбанку, причина віднесення банку до категорії неплатоспроможних — неповернення банком у встановлений термін кредитів рефінансування, наданих йому Нацбанком.

"АТ "Банк Січ" не сплатило відсотки за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору, укладеного між банком та Національним банком. Відповідно до статті 76 Закону України "Про банки та банківську діяльність", невиконання зобов'язань перед кредитором у зв'язку з відсутністю ліквідності є підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних”, — зазначили у НБУ.

Там пояснили, що діяльність банку характеризувалася такими параметрами:

неякісна система корпоративного управління,

неефективна бізнес-модель,

здійснення ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.

У НБУ наголосили: віднесення банку "Січ" до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектора України, який сьогодні є стійким і платоспроможним.

Також у Нацбанку кажуть, що у зв'язку з набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX кожен вкладник цього банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізосіб відшкодування у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку із ринку.

Станом на 1 червня, згідно з опублікованими НБУ даними, портфель депозитів та коштів фізичних осіб у банку склав 1,121 млрд. грн.

За даними НБУ, головними акціонерами банку "Січ" є дві фізособи: Олег Баланда (55,6% акцій) та Валерій Роздорожний (31%).

Учора 8 серпня на сайті банку повідомили про проблеми з проведенням операцій з карток банку "Січ", а в соцмережах клієнти банку зазначили, що справді не могли розрахуватися картками.

[ + – ] Банк "Січ" тим часом інформує, що все гаразд — ліквідність є і банк працюватиме Фото: Банк "Січ"

Сьогодні 9 серпня на сайті банку опублікували пресреліз, де написали, що останнім часом на банк "йшла інформаційна атака". "Ліквідність банку залишається достатньою для забезпечення виконання зобов'язань перед клієнтами та іншими кредиторами. Станом на 01.08.22, активи банку становили 6,55 млрд. грн. Загальний обсяг високоліквідних активів у касі, на коррахунках у НБУ та інших банках, а також цінних паперах, емітованих НБУ (депозитні сертифікати), становив 847 млн. грн. "Січ".

Раніше Фокус писав, що правління Нацбанку ухвалило рішення відкликати ліцензію та ліквідувати Мегабанк, який був визнаний неплатоспроможним ще на початку червня.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 21 червня розпочав виплату гарантованого відшкодування вкладникам Мегабанку за договорами банківського вкладу, за якими закінчився термін дії станом на кінець дня 2 червня 2022 року (тобто дня, що передує дню початку виведення банку з ринку), і за договорами банківського рахунку.

Як повідомлялося, Мегабанк порушував нормативи достатності капіталу, що підтверджували стрес-тести, які проводив НБУ.