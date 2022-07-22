Остаточно банкрут: НБУ вирішив ліквідувати харківський Мегабанк

Правління Нацбанку прийняло рішення відкликати ліцензію та ліквідувати Мегабанк, визнаний неплатоспроможним ще на початку червня.

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати Мегабанк. Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

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У своєму рішенні Нацбанк керувався статтями:

15 Закону України "Про Національний банк України";

77 Закону "Про банки та банківську діяльність";

44 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

У НБУ нагадали, що ще 2 червня правління Нацбанку прийняло рішення віднести Мегабанк до категорії неплатоспроможних, оскільки керівництво банку не привело діяльність банку у відповідність до вимог законодавства України, а також у відповідність до нормативно-правових актів НБУ. Інакше кажучи, банк порушив нормативи, але проігнорував вимоги регулятора виправити порушення. Зокрема, банк мав дірку в капіталі.

У НБУ раніше зазначили, що неодноразово звертали увагу керівництва Мегабанку та його акціонерів на потенційні ризики в діяльності установи. Зокрема, вказували на неодноразові скарги клієнтів банку на несвоєчасні виплати та проведення платежів.

Тепер, після оголошення Нацбанком про відкликання ліцензії та початок процедури ліквідації, банк остаточно йде в розпорядження Фонду гарантування вкладів, який і займатиметься його ліквідацією.

Нагадаємо, 21 червня стартували виплати відшкодування клієнтам неплатоспроможного Мегабанку.

Раніше акціонер Мегабанку Віктор Суботін звинуватив НБУ у відмові надати установі рефінансування після початку війни в Україні, тоді як інші банки, за його словами, таке рефінансування отримали.

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Раніше повідомлялося, що Мегабанк став поки що єдиним банком в Україні, який визнаний неплатоспроможним з моменту початку війни в Україні.