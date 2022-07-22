Окончательно банкрот: НБУ решил ликвидировать харьковский Мегабанк

Правление Нацбанка приняло решение отозвать лицензию и ликвидировать Мегабанк, который был признан неплатежеспособным еще в начале июня.

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Мегабанк. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

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В своем решении Нацбанк руководствовался статьями:

15 Закона "О Национальном банке Украины";

77 Закона "О банках и банковской деятельности";

44 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

В НБУ напомнили, что еще 2 июня правление Нацбанка приняло решение отнести Мегабанк к категории неплатежеспособных, так как руководство банка не привело деятельность банка в соответствие с требованиями законодательства Украины, а также в с соответствие нормативно-правовым актам НБУ. Иными словами, банк нарушил нормативы, но проигнорировал требования регулятора исправить нарушения. В частности, у банка была дыра в капитале.

В НБУ ранее отметили, что не раз обращали внимание руководства Мегабанка и его акционеров на потенциальные риски в деятельности учреждения. В частности, было указано на неоднократные жалобы клиентов банка на несвоевременные выплатах и проведения платежей.

Теперь, после объявления Нацбанком об отзыве лицензии и начале процедуры ликвидации, банк окончательно уходит в распоряжение Фонда гарантирования вкладов, который и будет заниматься его ликвидацией.

Напомним, 21 июня стартовали выплаты возмещения клиентам неплатежеспособного Мегабанка.

Ранее акционер Мегабанка Виктор Субботин обвинил НБУ в отказе предоставить учреждению рефинансирование после начала войны в Украине, в то время, как другие банки, по его словам, такое рефинансирование получили.

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Ранее сообщалось, что Мегабанк стал пока единственным банком в Украине, который был признан неплатежеспособным с момента начала войны в Украине.