Мега — банкрот. Почему упал Мегабанк и сколько получат вкладчики

Фокус выяснил, почему Мегабанк обанкротился, какую роль сыграли в этом украинские и международные акционеры и что после признания банка неплатежеспособным ожидает его клиентов.

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2 июня на заседании правления НБУ Нацбанк Украины признал Мегабанк неплатежеспособным. Решение об этом появилось не спонтанно.

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"Технически и юридически было бы трудно признать Мегабанк неплатежеспособным позже, – говорит Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт CASE Украина. — НБУ признал банк проблемным в феврале 2022 года, и уже истекал срок в 120 дней, после которого НБУ должен был либо вывести банк с рынка, либо снять статус проблемности".

Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital, добавляет, что Мегабанк не был системно важным для украинской финансовой системы, и вывод с рынка банка, который не имеет возможности получить докапитализацию, выглядит справедливым решением.

С 3 июня 2022 года на основании решения Нацбанка в Мегабанке начала действовать временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Соответственно, управление банком перешло фонду.

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Руководители и работники банка поначалу отказывали Фонду в доступе и контроле финучреждения. Но после обнародования директором-распорядителем ФГВФЛ Светланой Рекрут информации о сопротивлении, доступ в отделения и к электронным системам банка предоставили в течение одного дня 3 июня.

Что не так с Мегабанком: причины банкротства крупного харьковского банка

Проблемы в Мегабанке стали особенно ощутимы и понятны еще осенью 2021 года.

"В банке было много неисполненных платежных поручений, что называется "картотека" на сленге банкиров. Кроме того, банк не отдавал по требованию вкладчиков часть депозитов, срок которых истек", — констатирует Дубогрыз.

Эксперт добавляет, что это худшее, с точки зрения регулятора, что может быть с банком, и НБУ в таких случаях должен реагировать, чтобы не создавать опасных прецедентов и не сеять панику среди населения.

Дубогрыз уточняет, что фактически Мегабанк нарушал нормативы достаточности капитала, что подтверждали стресс-тесты.

Мегабанк нарушил норматив достаточности капитала, что вело к серьезным проблемам в выполнении банком обязательств перед клиентами

"То есть, обязательства Мегабанка были больше активов, и даже если бы банк продал все активы (кредиты, ценные бумаги, здания и т.д.), ему бы не хватило денег, чтобы рассчитаться со всеми вкладчиками в полном объеме", — разъясняет эксперт.

Главный акционер Мегабанка — харьковчанин Виктор Субботин, гендиректор государственного предприятия "Турбоатом", владеет долей в уставном капитале банка — 60,74%. Как сообщал Фокус, Субботин записал видеообращение к народным депутатам, в котором, в частности, обвинил НБУ в отказе предоставить Мегабанку рефинансирование после начала российского вторжения.

"Акционер Мегабанка повел себя некорректно и, получив рефинансирование от НБУ в 2021 году, фактически вывел его на свои компании за периметр банка, обманув и НБУ, и международных акционеров [EBRD, Немецкий банк развития KfW и IFC]", — рассказал известный финансовый эксперт на условиях анонимности. По мнению собеседника Фокуса, проблема заключается еще и в том, что украинский мажоритарный акционер подвел именитых международных акционеров, и на рынке появилась очередная плохая история на тему, почему в украинский бизнес опасно инвестировать.

Дмитрий Чурин отмечает, что исторически в Украине банки развивались с учетом бизнес-интересов собственников, а не на основе четких принципов ведения банковской деятельности. Многие такие "карманные" банки вывели с рынка в 2014-2015 годы. И в этом контексте история Мегабанка звучит, как эхо печального прошлого опыта.

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"К сожалению, украинские бизнес-реалии еще раз продемонстрировали зарубежным инвесторам, что построить прозрачную и надлежащую корпоративную культуру в отечественных компаниях и финучреждениях очень сложно, — продолжает Чурин. – Наверное, должно пройти больше времени, чтобы высокие стандарты ведения бизнеса наконец-то прижились в Украине".

Однако миноритарные акционеры банка – EBRD, Немецкий банк развития KfW и IFC, по словам Евгения Дубогрыза, со своей стороны в течение долгого времени не уделяли внимания Мегабанку, считали, что у него все хорошо с капиталом и ликвидностью.

"Еще в 2016 году плохие результаты стресс-тестирования и диагностики операций со связанными лицами стали для иностранных акционеров неприятным сюрпризом. Но они не вмешивались в операционную деятельность, рассчитывая, что украинские акционеры исправляют неурядицы", — комментирует Дубогрыз.

По мнению собеседника Фокуса, никаких последствий для вышеназванных структур не будет — они просто спишут эти инвестиции, как безнадежные, тем более, что во время войны это проще сделать юридически.

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Миллиарды из Мегабанка. Как вкладчикам получить возмещение по депозитам

По данным НБУ на 1 мая 2022 года, портфель средств физлиц в Мегабанке составлял 4,44 млрд. грн. Все эти вклады клиентам компенсируют в полном объеме, включая проценты, начисленные до даты признания банка неплатежеспособным. Ведь согласно закону №2180-IX, с 13 апреля 2022 года на период военного положения и в течение трех месяцев после его отмены в Украине действует норма о полном возмещении средств вкладчикам-физлицам.

Однако владельцев валютных счетов ждет неприятный сюрприз. В ФГВФЛ уточняют, что вклады в валюте возместят в гривне по курсу НБУ, действовавшему накануне начала вывода банка с рынка – 29,25 USDUAH, тогда как средний наличный курс продажи тогда составлял около 35,5 USDUAH.

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Выплату возмещения Фонд начнет не позднее 20 рабочих дней после отнесения банка к категории неплатежеспособных, о чем сообщают на сайте ФГВФЛ. В фонде напоминают, что получить возмещение можно будет через банки-агенты – ПриватБанк, Укргазбанк, "Пивденный" и ПУМБ.

"Учитывая, что многие граждане вынужденно покинули Украину, спасаясь от захватчиков, на период военного положения ФГВФЛ предоставил возможность получать гарантированное возмещение без личного присутствия, — говорит Николай Лихачев, партнер юридической фирмы ETERNA LAW. — То есть, сейчас есть возможность организовать весь процесс удаленно, без посещения отделения банка".

Бывший стабильный. Как банкротство Мегабанка повлияет на Харьков

Если на банковский рынок страны банкротство Мегабанка влияет несущественно, в Харькове удар будет более ощутимым.

Денис Сперов, советник, руководитель практики исполнения судебных решений и розыска активов юридический группы LCF, со ссылкой на информацию от первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, уточняет, что на счетах юрлиц в Мегабанке находится 2,5 млрд. грн., из которых 1,4 млрд. грн. – средства госкомпании "Турбоатом", 75% которой принадлежит государству. По словам собеседника Фокуса, счета в Мегабанке также есть у многих коммунальных предприятий Харькова.

"Главная проблема в возмещении средств юрлицам состоит в том, что, в отличие от физлиц, они не получают компенсации от государства, — объясняет Сперов. — кредитор вправе подавать заявление с просьбой включить его требования в реестр акцептованных требований кредиторов. Их удовлетворение осуществляется за счет средств, полученных в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества банка в порядке очередности, а требования, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества, считаются погашенными".

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По мнению Евгения Дубогрыза, вкладчики-юрлица получат очень мало или вообще ничего, поскольку сейчас нет, как такового, рынка, на котором можно продать хоть что-либо стоящие активы.

Юрист АО ILF Алексей Харитонов добавляет, что большое количество юрлиц и значительная часть коммунальных предприятий Харькова не только потеряют свои средства, но и будут вынуждены срочно искать другую альтернативу для обслуживания счетов.

Жители Харькова тоже испытают сложности.

"По данным компании CBR, треть харьковчан пользовались услугами Мегабанка для оплаты коммунальных услуг, так как до войны банк имел широчайшую сеть в Харьковской области из 111 отделений. Теперь харьковчанам придется искать другие банки, что может вызвать немало неудобств и недовольства", — говорит Харитонов.

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Однако Николай Лихачев отмечает, что сейчас доступ к банковским услугам в Харькове сам по себе ограничен из-за военной обстановки, а у граждан часто уже есть счета в разных банках, куда они и переведут операции.

По мнению Евгения Дубогрыза, пока что единственными претендентами, которые смогут занять опустевшую нишу в Харькове, выступают госбанки — Ощадбанк и Приватбанк, поскольку частные и иностранные банки во время постоянных обстрелов вряд ли будут развивать сети.